Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare

Moment uluitor pentru tabăra bordo, în ediția de ieri Chefi la cuțite: Ionela Românianu a decis să plece din competiție, părăsindu-și echipa. Tunicile bordo nu s-au lăsat, însă, afectate de decizia Ionelei, regrupându-se pentru o nouă confruntare culinară. La capătul serii, încă o concurentă a ieșit din concurs – de data aceasta eliminată după proba individuală: Bianca Podosu a primit cel mai mic punctaj. Diseară, echipele se aliniază la start pentru o nouă întrecere, Chef Sautner suprinzându-și adversarii cu amuleta pe care o aruncă-n joc. 

Bianca Podosu a fost eliminata din competiție_2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Câți români s-au uitat la ediția trecută Chefi la cuțite

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:06, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 26.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.6 puncte de rating și 15% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.7 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. În minutul de aur 21:58, aproape 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.1 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.1 puncte de rating și 19.7% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.4 puncte de rating și 23.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 18.9% cotă de piață. 

Ionela Românianu a abandonat competiția, iar Bianca Podosu a fost eliminată

„Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard”, a spus aseară Ionela Românianu, care a adus diverse argumente pentru a explica faptul că nu-și dorește să meargă mai departe în competiție. La finalul discuției, Ionela a ieșit din platoul Chefi la cuțite, chiar înainte de startul celei de-a zecea bătălii culinare, renunțând definitiv la competiție. Alegerea Ionelei nu a afectat, însă, deloc echipa – care a continuat să lupte. Însă rezultatul a fost unul… neașteptat. Și în premieră: trei tabere, cea bej, verde și bordo, au fost la egalitate, cu câte trei farfurii – un verdict în urma căruia întotdeuna Chefii aflați la egalitate trebuie să aleagă doar o parte dintre concurenții lor pentru a intra la provocarea eliminatorie. Seara a culminat cu o probă individuală la capătul căreia Bianca Podosu a fost eliminată din echipa gri a lui Chef Orlando, având cel mai mic punctaj.

„Am fost fericită că am ajuns până aici. Experiența Chefi la cuțite a fost foarte frumoasă pentru mine, în ansamblu. Cu trăiri intense, cu frustrări, cu drame… A fost experiență complexă, pe care cu siguranță n-o s-o uit niciodată”, a declarat Bianca.

Competiția merge mai departe diseară, de la 20:30 – în același ritm intens. Chef Sautner va suna alarma chiar înainte de startul confruntării culinare, uimindu-și adversarii cu amuleta pe care alege s-o arunce-n joc. Iar tema probei… îi va trezi pe toți la realitatea dură a celei de-a 11-a bătălii culinare: cafeaua, impusă ca ingredient atât la aperitiv, cât și la felul principal și desert. Așadar, un meniu complet, care să includă cafeaua pentru un juriu de degustători alcătuit din specialiști barista. Cine va câștiga întrecerea gastronomică, dar și cine va fi eliminat telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cătălin Predoiu, despre cele două opțiuni ale PNL, după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Trebuie să aleagă”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Unica.ro
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Știri România 17:04
Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Știri România 16:02
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Stiri Mondene 16:47
Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Stiri Mondene 15:43
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Politică 16:58
Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 16:27
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea