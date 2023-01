„Nu a existat niciodată în coaliţie o astfel de discuţie. Noi avem un document agreat, pe baza căruia funcţionăm şi nu ne abatem de la ce am agreat. Ce pot să vă spun eu clar e că PNL nu va intra discuţii şi renegocieri de funcţii. Este exclus acest lucru, mai ales în acest moment când trebuie să asigurăm o guvernare coerentă. Vrem respectarea protocolului pentru că asta am promis în faţa românilor. Am semnat un protocol pentru stabilitate, iar oricine lansează idei de nerespectare se poziţionează pentru a risca instabilitatea ţării”, a spus Ionuț Stroe, conform news.ro.

Referitor la faptul că PSD cere continuitate la ministerele la care s-a făcut performanţă şi întrebat dacă PNL ar ceda către PSD anumite ministere pe care le va cere partidul condus de Marcel Ciolacu, Ionuţ Stroe a spus că argumentul continuităţii doar pe unele zone unde s-au făcut performanţe nu se susţine.

„PNL are oameni foarte buni pentru preluarea mandatelor prevăzute în protocol şi avem încredere în parteneri că vor asigura continuitatea la cele pe care le cedează”, a afirmat el.

Întrebat dacă PSD a comunicat PNL şi coaliţiei punctul de vedere înainte să fie expus public de Paul Stănescu într-un comunicat, Stroe a negat: „Ne declarăm foarte surprinşi de canalele pe care au ales partenerii să poarte aceste discuţii, şi anume prin comunicate de presă şi nu în interiorul coaliţiei, cum era normal”.

Afirmațiile oficialului PNL au venit în contextul în care secretarul general social-democrat Paul Stănescu a spus că singurul punct din protocolul semnat în noiembrie 2021 care nu poate fi negociat în coaliție este alternanţa funcţiei de premier, de la Nicolae Ciucă (PNL) la Marcel Ciolacu (PSD), nu și actualele portofolii din Executiv.

Ce prevede protocolul coaliției pentru 2023

Acordul politic care stă la baza coaliției de guvernare, semnat de liderii PNL, PSD, UDMR și minorități în noiembrie 2021, atunci când Florin Cîțu era președintele PNL, prevede că Nicolae Ciucă va fi șeful Guvernului până pe 25 mai 2023, iar la rotație se vor schimba atât premierul, cât și miniștrii transporturilor, proiectelor europene, finanțelor și justiției.

„La schimbarea premierului, conform rotației politice convenite, se vor înlocui și următorii reprezentanți în guvern: vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ministrul finanțelor publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul semnat pe 25 noiembrie 2021 de Florin Cîțu (PNL), Marcel Ciolacu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Acordul politic este valabil pe durata mandatului parlamentar 2021-2024.

Cum se va face rocada premierilor în mai

Scenariul cel mai probabil este acela în care premierul PNL Nicolae Ciucă va demisiona în mai 2023, partidele de coaliție vor merge la președintele Klaus Iohannis cu o nouă propunere de premier, iar șeful statului va lua decizia desemnării.

Apoi, potrivit Constituţiei, pasul următor este ca persoana desemnată premier să ceară în termen de 10 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare şi pentru lista de miniștri. Acestea se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, iar Parlamentul va acorda încredere Guvernului prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Conform protocolului coaliției, PSD va fi partidul care va da premierul în mai 2023, iar acesta va fi Marcel Ciolacu.

