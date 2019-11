De Mihai Toma,

Larisa Ivan a murit pe 23 octombrie și a fost înmormântată trei zile mai târziu, la fix o lună după ce împlinise 7 ani.

Locul unde s-a petrecut tragedia e, de fapt, o curte comună pentru liceul și școala din localitate, pentru căminul cultural și pentru dispensar. În acte, terenul respectiv e în administrarea școlii.

Nenorocirea Larisei, care a pierit cu capul zdrobit de o poartă de fotbal prăbuşită peste ea, în pauza cursului de dansuri populare la care mersese pentru prima dată, a distrus familia. Mama a leșinat de mai multe ori, iar tatăl e în imposibilitatea de a mai rosti vreun cuvânt.

Cazul morții fetiței e subiectul unei anchete a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș.

Consiliul elevilor din județ reacționează dur: ”Vă solicităm să vă îndepliniți datoria!”.

Larisa Ivan. Foto Bihoreanul



Larisa Ivan, un ghemotoc de fetiță, piere cu capul strivit de o poartă de fier înaltă de 2 metri, lată de 3 metri şi grea de 100 de kilograme. Asta după ce două porți fuseseră dezafectate ca neconforme de pe terenul sintetic din Dobreşti în 2017, ţinute un an în curtea Primăriei, apoi trimise la şcoala din Crânceşti!

Tatăl: „Nu mi-a explicat nimeni nimic”

Tatăl, Daniel, e distrus. Fuge de un coșmar care nu se mai termină și nu se va termina, probabil, niciodată. “Copilul cel mare e la doctor, soția a leșinat de mai multe ori. Nu mi-a explicat nimeni nimic. Cât despre mine, nu vreau să-mi mai amintesc nimic, nu are rost”, a povestit Daniel Ivan, tatăl Larisei, pentru Libertatea, înainte de a izbucni în plâns.

Învârte la nesfârșit în minte acea zi cumplită.

Când am ajuns în curtea şcolii, după ora 19.00, Floarea, soția mea, urla, iar Larisa era întinsă pe jos. Fetiţa avea capul zdrobit, îi curgea sânge pe guriţă şi urechi. Medicul şi asistenta încercau să o reanimeze, îmi strigau că nu e moartă, dar eu ştiam că nu se mai poate face nimic Daniel Ivan, tatăl Larisei:

Daniel Ivan,tatăl Larisei. Foto: Bihoreanul

În curte erau circa 30 de persoane, majoritatea copii însoţiţi de părinţi. Larisa s-ar fi legănat pe bară până ce aceasta s-a prăbuşit izbind-o în cap, e o versiune. Absurd, zic membrii familiei îndurerate.

Când un sfârșit nu e un început

“Fata mea nu s-a suit nicăieri. Era fricoasă, sărăcuţa. Vecinul are patru copii, cu care se juca, dar dacă n-o treceam strada, nu mergea nicăieri. Două săptămâni n-a lăsat-o pe maică-sa de brâncă, numai s-o ducă la dansuri populare. Eu o duceam dimineaţa la şcoală, eu o luam la 12. Nu ştiu de ce, n-am vrut să o las. Dar a convins-o pe maică-sa şi-am tăcut”, completează Daniel Ivan.

Aceasta este poarta care a ucis-o pe Larisa Ivan. Foto Bihoreanul

Eu nu știu cine-i de vină. Nu acuz pe nimeni. Atâta știu: că fetița mea nu mai este și toți dau vina unii pe alții Daniel Ivan, tatăl Larisei:

Pentru el, un sfârșit nu e un început. Larisa începuse clasa I.

„A murit și o persoană mai în vârstă…”

Într-o declarație consemnată de presa locală, primarul Nicolae Neag spune că responsabilitatea accidentului revine conducerii Liceului Tehnologic Dobreşti, de care aparţine şcoala din Crânceşti. “Liceul are personalitate juridică din 2015. În 2016, Curtea de Conturi a dispus ca acolo unde se desfăşoară activităţi de învăţământ să predăm toate activele şi pasivele Liceului Tehnologic Dobreşti, ceea ce s-a întâmplat prin Hotărârea de Consiliu 41 din decembrie 2017”, a explicat edilul.

Primarul Nicolae Neag

Contactat de Libertatea, aduce clarificări: “Chiar joi, procurorul de caz a fost la fața locului. Poarta a rămas la școală, locul e sigilat de autorități”, a spus Neag. Citează din decizii ale Ministerului Educației, din Camera de Conturi, vorbește de patrimoniu.

“Ce am putut face, am făcut, mă refer la ajutorul de înmormântare. Nu a fost singurul caz din comună, am avut și incendiu de gospodărie, a murit o persoană în vârstă, la fel, am ajutat-o”, spune el.

Primarul: „Unchiul fetiței le-a sudat, apoi nu mai știu”

“Domnule, ceea ce s-a întâmplat exact nu știu. Poarta era în spatele grupului sanitar. Repet, din 2016, tot ce ține de școală și de terenul aferent, circa 1.200 de metri pătrați, aparțin liceului. Noi asigurăm lucrările de investiții, dăm bani la început de an pentru buget, asigurăm banii pentru plata transportului profesorilor de la Oradea și de la Beiuș, plus două microbuze școlare”, completează edilul.

Locul unde a murit Larisa Ivan. Foto Bihoreanul

“Până la predare, acele porți se aflau pe terenul sintetic în Dobrești. La un moment dat, s-au rupt din suduri și s-au adus în curtea Primăriei. Băieții noștri au lucrat, chiar unchiul fetei, care e angajat la noi, le-a sudat”, rememorează.

Școala nu avea porți, se făceau bare din crengi. E un detaliu care contează și care sugerează că cineva, inconștient, le-a ridicat.

„Porțile au fost descărcate în prezența învățătoarei”

“Am fost invitat la o discuție la școală, știu când directoarea întreba profesorul de sport: «Tu n-ai văzut porțile alea?» Și Inspectoratul Școlar a trimis o directivă, cerea verificarea tuturor instalațiilor de pe terenurile de sport… În plus, curtea școlii e împrejmuită, dar poate intra oricine pe teren”, mai spune edilul.

Nu dau vina, nu mă disculp, îmi pare rău de familia îndoliată, însă acesta e adevărul. Dacă dădeam porțile alea blestemate unuia să-și facă stâlpi de gard, poate era mai bine. Oricum, tot m-ar fi certat unii, că înstrăinez din bunurile lor. Mai scrieți o dată: îmi pare rău și de viața fetiței, și de părinți. Primarul Nicolae Neag:

Școala unde s-a produs tragedia. Foto Bihoreanul

„Porțile blestemate au fost descărcate în prezenţa învăţătoarei de atunci. Conducerea şcolii nu poate spune că nu ştia de ele. Din câte ştiu eu, profesorul de sport a anunţat, la un moment dat, conducerea şcolii că a găsit porţile ridicate şi că nu sunt stabile”, adaugă primarul Nicolae Neag

Conducerea liceului: „Primăria a montat porțile!”

“Noi nu folosim curtea şcolii, avem 10 elevi în această şcoală. Porţile au fost montate acolo de reprezentanţii Primăriei Dobreşti, la cererea tinerilor din sat, ca să poată juca fotbal”, a spus și Livia Gego, directoarea Liceului Tehnologic, pentru ebihoreanul.ro.

Și directoarea Gego precizează că, de vreme ce curtea şcolii este comună atât căminului cultural, cât şi dispensarului din sat, era accesibilă oricând copiilor şi tinerilor din localitate.

Un fel de intră cine vrea, iese cine poate.

Războiul declarațiilor și la primărie. Fostul viceprimar: „Primarul le-a dus acolo, trebuiau duse la fiare vechi”

“Porţile trebuiau să ajungă la fier vechi, dar primarul a vrut să le refolosească. Acum se poate ascunde după deget, dar el ştie cine le-a pus acolo. N-a vrut să cheltuiască banii şi să pună altele”, acuză fostul viceprimar Florin Copos

“E campanie electorală, știți cum e! E ca la Colectiv! Da, le-am adus la școală, că am utilaj de transport, dar apoi era responsabilitatea celor de la liceu”, se apără primarul, tatăl unui băiat care lucrează în telecomunicații.

Fostul viceprimar a mai susținut pentru ebihoreanul.ro și că, de vreme ce comuna este supravegheată video, oamenii legii ar putea identifica persoanele care au ridicat porţile de fotbal de la pământ. Doar că satul Crânceşti nu este legat la reţeaua de supraveghere video!

Șeful Inspectoratului Școlar: „Era un spațiu școlar”

Libertatea l-a contactat pe Alin Novac, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

“Imediat după tragicul eveniment, o echipă a ISJ – doi colegi plus inspectorul general adjunct Kery Hajnal – a fost la fața locului. Ce pot să vă spun e că activitatea nu a fost a școlii, cursurile de dans popular aveau loc la Căminul Cultural. Într-adevăr, acolo e o curte comună, însă copiii noștri nu folosesec acel teren. De fapt, sunt doar două clase, una de ciclu primar și una de grădiniță, cel mult 20 de copilași. Iar cei de la liceu au o sală de sport și o altă curte în care pot face educație fizică”, spune Novac.

Alin Novac, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor

În acel loc cu clădiri renovate funcționează un dispensar, iar accesul se poate face liber. Pe de altă parte, în fiecare an dau un ordin de inspector care reglementează activitatea în școală, cu acccent pe refacerea bazei materiale. Le transmitem asta și profesorilor de educație fizică, direct răspunzători de ce se întâmplă. Inspectorul Alin Novac:

“Liceul Tehnologic de la Dobrești e o instituție grea, cu multe structuri. Noi am constatat ce s-a întâmplat, e o anchetă în curs, așteptăm soluția și vom lua și noi măsuri dacă se impun”, afirmă inspectorul.

“Până la urmă, e regretabil ceea ce s-a întâmplat cu Larisa, fiindcă s-a petrecut în spațiul școlar. Nu ar trebui să se mai petreacă asemenea tragedii”, concluzionează Alin Novac.

IPJ Bihor: cercetări și audieri

Organele de cercetare penală au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă şi fac cercetări pentru a stabili cine a ridicat porţile de la pământ şi de ce nu au fost fixate pentru a preveni tragedia.

“Cazul de la Dobrești e cercetat de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Beiuș, din cadrul IPJ Bihor, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș. Au fost efectuate audieri, au fost și vor fi administrate probe, urmând ca la finalizarea cercetărilor, în funcție de rezultat, să fie propusă soluția corespunzătoare prin unitatea de Parchet”, a spus comisar-șef de poliție IJP Bihor Alina Fărcuța.

95.000 de elevi bihoreni protestează: “Vă solicităm să vă îndepliniți datoria!”

Și Consiliul Județean al Elevilor Bihor, structura care reprezintă drepturile și interesele tuturor celor peste 95.000 de beneficiari primari ai sistemului educațional, se declară stupefiat de situație și trage un semnal de alarmă la adresa indiferenței factorilor decizionali.

Banca unde învăța Larisa. Foto Bihoreanul

“Tragedia a avut loc în pauza unui curs de dans organizat la Căminul Cultural de lângă școala din Crâncești, în curtea instituției, poarta de fotbal nefiind bine amplasată și cauzând riscul unor accidente. Cu toate acestea, nici directorul Liceului Tehnologic Dobreşti, Livia Gego, în subordinea căreia se află școala, și nici primarul Nicolae Neag nu s-au asigurat de existența dotărilor necesare și de buna lor funcționare”, spune asociația într-un material intitulat “Indiferența voastră ucide!”.

“Indiferența și neimplicarea unora dintre dumneavoastră se concretizează prin efecte letale! Datele ne prezintă o stare deplorabilă: doar 4 administrații publice locale acordă burse elevilor cu performanțe la învățătură și 45 de școli încă au grupurile sanitare amplasate în curte. De asemenea, lipsa de incluziune din spațiul școlar și ineficiența bazei materiale devin cauze ale unor tragedii. V-ați asumat datoria fundamentală de a dezvolta comunitățile pe care le conduceți și de a investi în educație! Indiferența voastră are repercusiuni grave. Vă solicităm vă îndepliniți datoria!”.

