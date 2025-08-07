Video captures the moment just before a fatal bridge collapse in the Xiata scenic area in Xinjiang on Aug 6. Five people dead, 24 injured. There were issues with the bridge before. This incident was allegedly caused by poor maintenance & too many people on the bridge at the time… pic.twitter.com/I0b4M8uVmz — Manya Koetse (@manyapan) August 7, 2025

Momentul în care cablul de susținere al podului se rupe a fost surprins

Conform Xinhua, 29 de persoane se aflau pe pod la ora 18.18 când cablurile s-au rupt în Prefectura Autonomă Kazahă Ili. Podul Jiangjun (Podul Generalului) s-a înclinat într-o parte, provocând căderea oamenilor, relatează Global Times.

Din cei 24 de răniți, doi sunt în stare gravă, iar ceilalți au suferit răni ușoare, potrivit Xinhua. Dintre cei 24 de răniți, 22 sunt minori, relatează presa locală.

Un turist a declarat pentru Global Times că a văzut oameni căzând în râu și pe stânci, iar alții rămânând blocați pe pod. Zona este foarte populară printre turiști, mulți folosind podul pentru a ajunge la punctele panoramice.

Podul era o atracție pentru turiștii din toată lumea

Autoritățile au închis zona și au demarat o anchetă, conform Xinhua. Biroul de Turism Zhaosu a anunțat închiderea temporară a Zonei Pitorești Xiata pentru o inspecție de siguranță, potrivit The Independent.

People Magazine a contactat Ministerul Securității Publice pentru comentarii. Zona Xiata, unde s-a produs accidentul, este renumită pentru peisajele sale, incluzând un pas montan, o vale și un râu.

Zona Xinjiang este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și infrastructura turistică care include poduri pentru accesul vizitatorilor în siturile naturale și culturale majore ale regiunii.

Altay, coridoarele Urumqi-Turpan-Hami, regiunea Ili și linia Aksu-Kashgar-Hotan, multe dintre acestea aflate la altitudine joasă. În 2024, regiunea a primit circa 300 de milioane de turiști, iar pentru 2025 se preconiza creșterea acestui număr la 320 de milioane.

