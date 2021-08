Cele două părţi ale podului Tower Bridge au rămas ridicate luni, 9 august, după ce au fost deschise pentru a lăsa să treacă impozantul velier Sailing Vessel Tenacious.

Podul leagă cartierul financiar Square Mile de Southwark, de cealaltă parte a Tamisei, şi închiderea sa a provocat ambuteiaje pe cele două maluri.

London’s Tower Bridge is currently stuck in the upright position, stopping thousands of vehicles and pedestrians crossing the Thames https://t.co/zHyNV24UHV