În cadrul modernizărilor, denumite „lucrări de regenerare”, va fi afectată și piața, care va suferi modificări față de forma actuală. Astfel, potrivit machetelor de la Primăria Capitalei prezentate de primarul general interimar Stelian Bujduveanu, cunoscuta policlinică CFR din Piața Gării de Nord va fi demolată și în locul ei va fi un spațiu verde. Proiectul prevede că prin centrul pieței vor trece și tramvaiele.

Policlinica CFR Gara de Nord face parte din complexul sanitar al Spitalului Clinic Nr. 1 CFR „Witting” și are o vechime de aproximativ 100 de ani.

Așa arăta Piața Gării de Nord acum aproximativ 100 de ani. Policlinica CFR este clădirea înaltă, din stânga imaginii

Gara din sectorul 1, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi reamenajată conform standardelor europene, cu spații comerciale și zone destinate confortului pasagerilor.

Mai exact, potrivit proiectului de regenerare urbană, zona din centrul Bucureștiului va fi transformată într-un nod intermodal care să conecteze metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile.

De asemenea, se va construi o parcare subterană de tip park & ride și va fi făcută o zonă de agrement suspendată între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale și spații de joacă.

Mai mult, toate străzile și bulevardele din zona Gării de Nord, precum Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca și Str. Gării de Nord, vor fi refăcute.

Libertatea a scris încă din august, citând surse oficiale, că proiectul tehnic pentru modernizarea Gării de Nord a fost aprobat, iar avansul de 2% a fost deja achitat. Potrivit informațiilor obținute luna trecută, ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în curând, iar șantierul este așteptat să fie deschis chiar în acest an.

Lucrările sunt estimate să dureze 46 de luni de la momentul începerii lucrărilor, adică până la finalul lui 2028 – începutul lui 2029 și se vor păstra elementele istorice ale clădirii, care este monument istoric, dar infrastructura și utilitățile vor fi complet modernizate.

„Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA: 537.988.809,93 lei reprezentând valoarea declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare şi în devizul general (cap.4.1), anexă la cererea de autorizare, conform prevederilor legale”, scrie în autorizația de construire nr. 80 / 5 septembrie 2025, care poate fi citită mai jos.

Gara de Nord a fost inaugurată în septembrie 1872.

