Poliția americană a publicat filmarea accidentului fatal în care a fost implicat o mașină autonomă Uber. Oamenii legii din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un clip video care combină filmarea din două unghiuri a accidentului fatal în care a fost implicată o mașină autonomă Uber.

Clipul video este compus dintr-o filmare care arată drumul și una în care apare supraveghetorul uman, cel care avea rolul de a interveni în cazul în care apărea o situație de urgență, scrie Digi24.ro.

Ambele filmări, care adunate au 22 de secunde, se opresc exact înainte de momentul impactului. Accidentul s-a petrecut noaptea, iar pe prima filmare, victima poate fi observată cum apare brusc în fața mașinii, traversând drumul slab iluminat printr-un loc nepermis, cu o bicicletă alături.

În cea dea doua filmare apare supraveghetorul Rafaela Vasques, în vârstă de 44 de ani. Se poate observa cum aceasta privește mai mult în jos decât pe stradă, uitându-se cel mai probabil la telefonul mobil. La rândul său, ea a fost surprinsă de apariția femeii care traversa strada.

Filmarea a confirmat prima declarație a Poliției, în care se spunea că mașina autonomă nu a frânat pentru a preveni accidentul. Cea mai importantă dintre toate întrebările este de ce automobilul nu a frânat, având în vedere că are foarte mulți senzori și camere de filmare.

Accidentul în care a fost implicată mașina autonomă Uber este primul accident fatal produs de un asemenea vehicul.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018