Nu sunt motociclete noi, ci reparații și revizii

Contractul nu vizează achiziția unor motociclete noi pentru Poliția Capitalei. Este vorba despre „servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă” pentru motociclete BMW R1200 RT care nu se mai află în perioada de garanție.

Tradus simplu, mentenanța preventivă înseamnă revizii și verificări periodice, iar mentenanța corectivă înseamnă reparații atunci când motocicletele au probleme.

Potrivit datelor publicate pe platformele de achiziții, procedura lansată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București avea o valoare estimată de 11.267.901 lei, iar o procedură similară apare listată cu valoare atribuită de 11.488.430,32 lei.

De ce suma nu înseamnă automat că se cheltuiește tot

Partea importantă este că vorbim despre un acord-cadru. Asta înseamnă că suma reprezintă plafonul maxim estimat pentru o perioadă și pentru anumite cantități de lucrări, nu o factură plătită integral din prima zi.

Poliția poate comanda revizii și reparații în funcție de necesar, prin contracte subsecvente. Dacă motocicletele au mai puține probleme decât estimarea maximă, nu se consumă automat toată suma.

Totuși, valoarea rămâne mare, mai ales pentru că vorbim despre motociclete care nu mai sunt noi. Aici apare întrebarea legitimă: până unde este mai eficient să repari și de unde devine mai logic să înlocuiești?

Unele motociclete BMW ale Poliției Capitalei au ajuns în flotă în 2007

Contextul contează. Încă din 2018, Brigada de Poliție Rutieră București fusese dotată, la începutul anului 2007, cu 50 de motociclete BMW R1200 RT.

Anunțul din SEAP: „Prestarea serviciilor de reparații a motocicletelor BMW model R 1200 RT aparținând Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni”.

Cu alte cuvinte, o parte din discuția despre costuri nu este nouă. Poliția Capitalei are de ani de zile motociclete BMW în dotare, iar întreținerea lor a mai fost subiect de achiziții publice.

De ce nu cumpără altele

Răspunsul strict este că această procedură nu este despre cumpărare, ci despre întreținerea parcului existent. Dacă Poliția Capitalei ar vrea motociclete noi, ar trebui o licitație separată, cu alt obiect: furnizare motociclete, nu mentenanță.

Din punct de vedere operațional, explicația este ușor de înțeles. Motocicletele există deja, sunt adaptate pentru munca de poliție, iar instituția încearcă să le țină funcționale.

Problema este calculul economic. O motocicletă veche poate fi utilă dacă reparațiile sunt rezonabile. Dar dacă întreținerea ajunge la valori foarte mari, discuția nu mai este doar tehnică, ci bugetară: repari pentru că merită sau repari pentru că nu ai încă un program clar de înlocuire?

Nu este prima licitație mare pentru motocicletele BMW

În 2022, DGPMB a avut o procedură mai amplă pentru mentenanța motocicletelor BMW R1200 RT și R850 RT. Atunci, serviciile erau pentru 56 de motociclete, împărțite în trei loturi.

Potrivit Lumea Politică, primul lot viza 33 de motociclete BMW R1200 RT fabricate în 2007, al doilea lot 21 de motociclete R1200 RT fabricate în 2014 și 2018, iar al treilea lot două motociclete BMW R850 RT fabricate în 2002.

Valoarea totală estimată a acelei proceduri era de 38,7 milioane de lei, iar rezultatele listate pe licitatii.app indică doi câștigători: Motorcycle Hub și Mototehnica Solutions.

Cine apare la contractul actual

Pentru procedura publicată în octombrie 2024, licitatii.app listează un singur participant: Automobile Bavaria. Platforma notează și obiectul procedurii: mentenanță preventivă și corectivă pentru motociclete BMW R1200 RT care nu mai sunt în perioada de garanție.

Faptul că apare un singur participant nu înseamnă automat că procedura este ilegală. Dar arată o problemă practică: când vorbim despre vehicule specializate, marcă premium și piese dedicate, numărul firmelor care pot sau vor să intre la licitație scade.

Asta poate duce la competiție mai slabă și prețuri mai greu de comparat cu piața normală.

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