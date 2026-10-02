Poliția confiscă pe loc mașinile și trimite șoferii pe jos acasă, dacă fac asta în Marea Britanie

În multe țări din Europa de Est, pasionații de off-road se bucură de o libertate considerabilă când vine vorba de explorarea naturii sălbatice cu vehicule. Mașinile, ATV-urile sau motocicletele enduro pot accesa drumuri de pădure, dealuri și trasee montane, adesea improvizate pe loc de către șoferi.

În alte state europene, precum Marea Britanie, astfel de activități sunt strict reglementate și pot atrage sancțiuni severe. Recent, poliția din Țara Galilor de Nord a anunțat că are dreptul de a confisca pe loc vehiculele implicate în activități de off-road neautorizate, lăsându-i pe șoferi să se întoarcă pe jos acasă.

Off-road-ul neautorizat, considerat „antisocial” în Marea Britanie

Potrivit autorităților din Țara Galilor de Nord, ieșirile cu vehiculele în afara drumurilor special amenajate sunt catalogate drept „o folosire antisocială” a acestora. În vara anului 2026, Parlamentul Marii Britanii a aprobat o modificare legislativă care oferă poliției puterea de a confisca pe loc vehiculele implicate în astfel de activități. Anterior, confiscarea era posibilă doar în cazuri de recidivă și necesita o prescripție emisă de autorități.

Această schimbare legislativă a fost accelerată de un incident din 2025, când un grup de șoferi din Liverpool a intrat ilegal în rezervația naturală Berwyn, o zonă de interes științific protejată. Deși accesul era interzis și semnalizat corespunzător, aceștia au tăiat lacătul porții și au condus câțiva kilometri în interiorul rezervației.

În urma incidentului, au fost lăsate urme adânci pe sol, iar flora a fost afectată grav. După identificarea lor, șoferii au fost amendați cu câte 2.000 de lire sterline fiecare, au rămas fără permis pentru două luni, iar unul dintre ei s-a ales chiar cu un ordin de restricție care îi interzice accesul în apropierea rezervației pentru o anumită perioadă.

Confiscarea vehiculelor, o măsură extremă pentru protejarea naturii

Poliția britanică subliniază că încălcările regulilor continuă să fie frecvente, în ciuda măsurilor luate în trecut. În 2026, cazurile de intrări neautorizate în zonele protejate, fie cu mașini, motociclete sau ATV-uri, nu au scăzut considerabil.

Autoritățile din Țara Galilor de Nord au decis să adopte o abordare mai fermă: „Noua lege ne permite să confiscăm vehiculele pe loc și să îi lăsăm pe șoferi să plece pe jos. Este un mesaj clar pentru cei care ignoră regulile. Protecția mediului natural este o prioritate”.

Confiscarea vehiculelor nu este însă definitivă. După șapte zile, proprietarii le pot recupera, dar procesul este unul complicat și costisitor.

Această măsură are scopul de a descuraja comportamentele considerate antisociale și de a proteja zonele naturale de deteriorări suplimentare, potrivit piataauto.md.

Autoritățile britanice avertizează că legislația va fi aplicată strict, iar șoferii care încalcă regulile riscă nu doar pierderea temporară a vehiculelor, ci și posibile sancțiuni financiare și legale.