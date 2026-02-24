Misiune specială a polițiștilor locali din București

Poliția Locală a Municipiului București a povestit, pe pagina de Facebook, cum a decurs întreaga misiune de salvare a corcodelului mare (Podiceps cristatus n.r.).

„Un «maratonist» al apelor, salvat din zăpadă! Cel mai probabil a zburat din Delta Văcărești aflată în apropiere! Deși este o pasăre spectaculoasă, corcodelul are o particularitate: picioarele sale sunt poziționate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot. Inutile însă pentru elanul necesar decolării de la sol. Penajul colorat în formă de evantai de pe cap cu siguranță l-a scos în evidență pentru personalul de întreținere care a găsit superba pasăre”, au precizat reprezentanții Poliției Locale.

Corcodelul mare a fost preluat de un medic veterinar

Odată ajuns pe zăpadă, pasărea a rămas captivă, fără nicio șansă de a-și relua zborul de unul singur. Imediat ce a primit apelul, Ștefan, un polițist local cu vechime, a intervenit cu blândețe. Corcodelul mare a fost preluat, ulterior, de un medic veterinar.

„Capturarea: a înfășurat pasărea într-un prosop pentru a-i diminua stresul. Transportul: a așezat-o cu grijă într-o cușcă specială și a dus-o rapid la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice, unde a fost preluată de un medic veterinar specializat în tratarea faunei sălbatice”

Primele verificări medicale nu au arătat fracturi sau leziuni la nivelul aripilor ori al membrelor.

„Deși probabil a căzut din cauza epuizării sau a condițiilor meteo, acum se află sub supravegherea specialiștilor veterinari. Ulterior, aceștia vor elibera pasărea în natură!”, potrivit sursei citate.

