Poliția Locală intensifică controalele și sancționează dur șoferii care parchează pe trotuare

Poliția Locală București intensifică acțiunile împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul Capitalei, pentru a asigura siguranța pietonilor și a participanților la trafic. În primele șapte luni ale anului 2026, peste 12.000 de sancțiuni, în valoare totală de 4,7 milioane de lei, au fost aplicate șoferilor care au încălcat regulile de parcare.

Care sunt zonele vizate recent de controalele Poliției Locale

Echipajele Poliției Locale București patrulează zilnic pe mai multe intervale orare și au desfășurat acțiuni recente pe străzi precum Sfânta Vineri, Constantin F. Robescu, Tudor Arghezi, Jean Louis Calderon, Dr. Dimitrie D. Gerota, Știrbei Vodă, Poiana Narciselor, Luigi Cazzavillan și General H. M. Berthelot. Prioritățile sunt eliminarea mașinilor care blochează trecerile de pietoni, stațiile STB și intersecțiile, unde vizibilitatea este afectată.

„Ne focusăm pe zona centrală a Capitalei, cu precădere pe situații ce implică siguranța pietonală, dar și cea rutieră (mașini parcate pe colț de intersecție și care astfel obturează vizibilitatea celorlalți participanți la trafic).

Echipajele de polițiști locali de la #Circulație au acționat recent pe străzi precum Sfânta Vineri, Constantin F. Robescu, Tudor Arghezi, Jean Louis Calderon, Dr. Dimitrie D. Gerota, Știrbei Vodă, Poiana Narciselor, Luigi Cazzavillan, General H. M. Berthelot”, a transmis Poliția Locală București.

Ce sancțiuni s-au aplicat pentru ocuparea locurilor destinate persoanelor cu dizabilități

Un accent deosebit este pus pe respectarea locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități.
„Totodată, îi amendăm și pe cei care nu respectă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Verificările se fac atât zona parcărilor publice, cu plată, cât și parcările centrelor comerciale”, au mai transmis polițiștii.

Poliția Locală reamintește care sunt sancțiunile aplicate pentru persoanele care ocupă locurile destinate special acestei categorii.

„Cei care ocupă aceste locuri fără să dețină cardul-legitimație primesc sancțiuni între 2.000 și 10.000 de lei”, a precizat Poliția Locală București. Până acum, au fost aplicate peste 320 de amenzi, însumând 301.000 de lei.

Mai multe amenzi s-au aplicat pentru parcarea pe spațiul verde

De asemenea, aproape 240 de sancțiuni au fost acordate șoferilor care și-au lăsat mașinile pe spațiile verzi, o altă problemă des întâlnită în oraș.

„Dincolo de cifre, avertismente și amenzi, este vorba despre siguranța noastră, a tuturor. Respectați regulile, parcați regulamentar!”, au transmis reprezentanții Poliției Locale București. Cetățenii sunt încurajați să sesizeze neregulile la numărul de telefon 021/9752, iar cel mai apropiat echipaj va interveni prompt.

Pentru evitarea sancțiunilor, șoferii ar fi bine să știe și care sunt regulile pe banda unică de autobuz și ce se întâmplă dacă polițiștii îi prind conducând în zonele restricționate.

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