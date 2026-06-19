G. Ž. (40 de ani) și J. B. (42 de ani) au fost arestați după ce polițiștii au oprit, pe teritoriul localității Inđija, vehiculul condus de G. Ž.

În urma controlului autoturismului, a fost găsită o cantitate mică de amfetamine și o sumă de bani despre care se bănuiește că provine din vânzarea de droguri.

În urma percheziției efectuate la locuință și în alte spații folosite de suspecți în localitatea Novi Karlovci, polițiștii au descoperit și confiscat 46,3 kilograme de amfetamină, 61 de kilograme de marijuana și 10 kilograme de creatină.

De asemenea, au fost găsite patru cântare de precizie și alte echipamente, precum și bani despre care se suspectează că provin din traficul de droguri.

Cei doi reținuți au fost plasați în arest pentru 48 de ore și urmează să fie prezentați procurorilor, împreună cu dosarul penal întocmit pe numele lor.

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