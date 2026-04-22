Cine e primul ministru care își anunță plecarea fără dubiu din Guvern: „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”

Este vorba despre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că își va depune joi demisia.

Întrebat dacă și-a scris deja cererea de demisie, acesta a răspuns: „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”.

Rogobete și-a exprimat dezamăgirea față de starea democrației în România: „Tot ce regret este că democrația din România a ajuns să stea într-un singur om”.

În ceea ce privește succesiunea sa în funcție, ministrul a precizat: „Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”.

Criza politică se amplifică, iar miercuri, președintele Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției guvernamentale. PSD ceredemiterea premierului Ilie Bolojan, amenințând cu retragerea miniștrilor săi dacă nu se ajunge la un consens.

