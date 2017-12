Politicienii țării fac sărbătorile acasă și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat că nu vor pleca de sărbători nicăieri, ci vor sta acasă, iar între Crăciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmează, de altfel, să se reunească într-o ședință de final de an, pe 27 sau 28 decembrie, pentru a rezolva câteva probleme restante, precum situația salariilor celor din domeniul IT.

Președintele Klaus Iohannis sărbătorea anul trecut Crăciunul și Revelionul în Germania, unde locuiesc atât părinții, cât și sora sa. Anul acesta, însă, șeful statului va merge acasă, la Sibiu, și va face naveta și la București, până în Revelion.

Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, președintele va merge, cel mai probabil, să ofere cadouri copiilor, în orașul unde a fost primar atâția ani. De Sărbători, președintele Klaus Iohannis petrece de obicei acasă, unde, împreună cu soția sa, invită la masă prieteni apropiați.

Mihai Tudose sărbătorește primul Crăciun în calitate de premier și va merge tot acasă, la Brăila. Săptămâna viitoare, șeful Executivului va reveni la București, pentru o ultimă ședință de Guvern.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu va sta în București, de Sărbători, împreună cu familia.

Și preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunțat că va petrece Crăciunul şi Revelionul şi în Teleorman, şi în Bucureşti. Liderul PSD a făcut deja cumpărăturile pentru mesele dedicate sărbătorilor de iarnă, iar porcul urmează să îl taie înainte de Crăciun.

Șeful Camerei Deputaților și liderul PSD recunoștea că 2017 a fost un an „foarte plin şi tensionat”, cu multe „răzbunări” şi „fumigene”.

„Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat, un an cu multe răzbunări, dar, în acelaşi timp, cu foarte mult zgomot şi cu foarte multe fumigene. Dar, în acelaşi timp, s-a reuşit, împotriva tuturor acestor acţiuni, ca această coaliţie de guvernare, prin Guvernul său, să pună în practică ceea ce prevăzuse în program pentru 2017. Deci, sunt şi satisfacţii, pentru că ceea ce am promis s-a realizat într-o mare măsură şi supărări pentru atmosfera din acest an care nu prea e o atmosferă propice pentru dezvoltarea statului român”, spunea Dragnea, la Palatul Parlamentului, în ultima zi a sesiunii parlamentare, întrebat cum a fost, în opinia sa, anul 2017.

Parlamentarii așteaptă și ei cu nerăbdare venirea sărbătorilor. După ce au stat până pe 22 decembrie la muncă, în Parlament, unde au finalizat legile justiției și bugetul pe 2018, acum, deputații și senatorii au luat drumul casei. Se întorc în filialele unde au fost votați și promit că vor ține legătura cu alegătorii și vor respecta tradițiile rămânești.

Ministrul Petre Daea a afirmat că va petrece sărbătorile în cel mai frumos loc. Întrebat care este acesta, el a răspuns, mândru: ”România”.

