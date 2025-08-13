Un agent de poliție al orașului Berbești, aflat în timpul serviciului, a fost victima unei infracțiuni de ultraj, după ce a intervenit pentru a-i atrage atenția unui bărbat care asculta muzică la volum ridicat, pe stradă.

în cazul unui bărbat de 40 de ani din comuna Alunu, care locuiește fără forme legale în Berbești și asculta muzică la volum ridicat, pe stradă.

Deranjat că i se fac observații, agresorul, un bărbat de 40 de ani l-a lovit pe agent peste mâini, care a suferit leziuni, și l-a amenințat cu moartea.

Bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, s-a manifestat cu o agresivitate deosebită, motiv pentru care a fost reținut, fiind acuzat și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conform IPJ Vâlcea, comportamentul violent al acestuia a stârnit indignare și teamă în rândul cetățenilor prezenți. Agresorul a fost imobilizat și dus la secția de poliție pentru audieri. Ulterior, magistrații au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii au precizat că acesta nu este la prima abatere de acest gen. El se afla deja sub control judiciar, măsură find dispusă cu o zi înainte, după ce fusese reținut pentru o altă faptă de lovire comisă pe 7 august.

