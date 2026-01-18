Conform anchetatorilor, Florin Simineanu, ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, a acceptat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, pe o perioadă de supraveghere de 3 ani.

De asemenea, instanța urmează să dispună interzicerea, pentru o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dreptului de a fi ales în autorități publice sau în alte funcții publice, de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat, precum și de a activa în cadrul Poliției Române.

Totodată, inculpatul și-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității timp de 60 de zile.

Potrivit DNA, la data de 3 noiembrie 2025, Florin Simineanu, în calitate de ofițer de poliție cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul mediului, a efectuat un control la o societate comercială din județul Constanța, unde au fost identificate mai multe nereguli.

La finalul verificărilor, acesta a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica amendă și l-a sfătuit pe directorul firmei să remedieze deficiențele constatate.

Ulterior, pe 12 noiembrie 2025, polițistul i-ar fi solicitat directorului societății suma de 20.000 de lei sau, alternativ, 25.000 de lei, în schimbul neaplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege.

Pe 28 noiembrie 2025, Simineanu a primit de la acesta suma de 5.000 de euro, echivalentul a 25.000 de lei, moment în care procurorii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea în flagrant.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște fapta, acceptă încadrarea juridică și este de acord atât cu tipul și cuantumul pedepsei, cât și cu modalitatea de executare a acesteia.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, a fost înaintat Tribunalului Constanța pentru soluționare.

