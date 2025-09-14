Cuprins:
Polițistul sosit la locul reclamației a jucat baschet cu copiii
Totul a pornit pe 15 ianuarie, când ofițerul Bobby White a răspuns apelului. În loc să îi mustre, a luat o minge și s-a alăturat partidei, fiind surprins de camera de bord spunând: „Vă vine să credeți că cineva a sunat să se plângă că niște copii joacă baschet pe stradă? Eu nu am nicio problemă cu asta”.
Clipul, postat pe pagina de Facebook a Poliției din Gainesville cu hashtagul #HoopsNotCrime, a strâns peste 15 milioane de vizualizări, iar pe YouTube a depășit 2,2 milioane.
Pe 23 ianuarie, Shaq a apărut la sediul poliției pentru a-l surprinde pe White și pentru a-i propune o „revanșă”. Împreună au mers în același cartier unde fusese depusă plângerea.
Când mașina de poliție a oprit, copiii se așteptau să-l vadă din nou pe White. În schimb, acesta le-a spus: „V-am promis că aduc întăriri. Credeți că îi puteți înfrunta pe băieții ăștia uriași?”. În clipa următoare, Shaq a ieșit din mașină, spre uimirea și bucuria copiilor.
Shaquille ONeal le-a dat puștilor bani și sfaturi
Fostul baschetbalist s-a alăturat imediat jocului, a organizat un concurs de aruncări libere, oferind câte 100 de dolari pentru fiecare reușită, a împărțit mingi cu autografe și a făcut fotografii cu micii jucători.
Momentul i-a entuziasmat pe cei prezenți și a fost prezentat de ABC News drept un exemplu pozitiv de interacțiune între poliție și tineri, în contrast cu multe situații tensionate.
Înainte de a pleca, Shaq i-a adunat pe copii și le-a transmis un mesaj puternic: „Vă spun un secret care vă poate schimba viața. Știți câți bani am câștigat? 700 de milioane de dolari. Știți cum? Respectându-mi colegii, ascultându-mi părinții și concentrându-mă pe școală”.
Apoi i-a rugat să repete după el: „Voi deveni orice îmi doresc. Voi fi lider, nu adept. Îmi voi respecta colegii, pe cei mai în vârstă și, mai ales, pe părinții mei”. Încheierea lui a fost simplă și emoționantă: „Bine, vă iubesc”.
