Știri România TIR-ist sub acoperire. Cum au fost prinși polițiștii de frontieră din Borș, acuzați de luare de mită De Denisa Dudescu, . Ultimul update Marți, 28 decembrie 2021, 10:17

Un ofițer din cadrul Direcției Generale Anticorupție, care are atestat de șofer profesionist, a lucrat sub acoperire ca șofer de TIR, sub nume de cod, în ancheta în urma căreia 6 agenți ai Poliției de Frontieră Borș au fost acuzați că luau șpagă, relatează publicația locală eBihoreanu.