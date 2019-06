Polițiștii de frontieră au pichetat sediul Instituției Prefectului din Botoșani, acuzând condițiile improprii de muncă și salarizarea de la nivelul Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), arată Agerpres.

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Frontieră (SNPF), Adrian Diugu a spus că munca poliţiştilor de frontieră este foarte complexă şi plină de riscuri, însă remunerarea este foarte mică.

„Cel mai tare ce ne doare pe noi, ca şi poliţişti de frontieră, dar ca şi poliţişti de la Poliţia Naţională, este clasa de salarizare. Am rămas, cred, singura clasă bugetară care suntem sub grila salarizării şi care aşteptăm anul 2022 pentru a beneficia de salarizarea maximă. Totodată, în acea grilă avem coeficientul cel mai mic de salarizare, asemănător cu un strungar, tâmplar, constructor. Noi avem o muncă mult mai grea şi suntem oricând expuşi pericolelor. Avem exemplul cel mai recent. Nu este un exemplu de dat, dar este dureros ceea ce s-a întâmplat la Timişoara. Am pierdut un coleg din jurul nostru din cauza faptului că avem un ministru al Afacerilor Interne care, de la intrarea în funcţie în acest minister, nu s-a aplecat foarte mult asupra problemelor poliţiştilor”, a afirmat Diugu.

Liderul SNPF a cerut demisia ministrului Carmen Dan, „pentru că nu a făcut nimic pentru poliţişti”.

Potrivit liderului sindical, urmează pe 12 iunie pichetarea sediului MAI și pe 19 iunie organizare unui miting în aceeași locație, cu punct final sediul Guvernului.

Sursa imaginii: botosaneanul.ro

Citește și: Altă multinațională farma primește favoruri de la Guvernul Dăncilă: prețurile la două medicamente pentru hepatită C și ciroză hepatică produse de Abbvie au crescut cu „derogare” de la lege!