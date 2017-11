Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a rămas fără permis de conducere.

Miercuri, oamenii legii din Buzău l-au tras pe dreapta pe Marian Oprișan, filmat de radar conducând cu 191 km la oră. Oprișan se afla pe DN 2 E 85, în afara localității buzoiene Racovițeni când a fost oprit de oamenii legii și sancționat pentru viteza cu care rula la volanul bolidului său.

Pentru viteza record a zilei la Buzău, Oprișan a fost amendat și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. Citat de presa vrânceană, Marian Oprișan a anunțat că va contesta măsura suspendării permisului pentru 90 de zile.

„Mă apropiam de localitatea Oreavu, când am fost oprit și mi s-a spus că am depășit viteza regulamentară. Eu nu am văzut niciun radar și nu cred că am avut viteză peste limita legală. De aceea, voi contesta măsura ridicării permisului”, a declarat președintele Marian Oprișan pentru Monitorul de Vrancea.