De Bobi Neacșu,

Obaid al-Hathboor, directorul Departamentului pentru Siguranţa Transporturilor, a precizat că aceste căşti scanează cu mare eficienţă temperatura persoanelor care folosesc mijloacele de transport în comun, potrivit cotidianului al-Emirate al-Youm, transmite Agerpres.

Noile căşti sunt înzestrate şi cu alte tehnologii de inteligenţă artificială, precum cele de recunoaştere facială şi de citire rapidă a numerelor înscrise pe plăcuţele de înmatriculare ale automobilelor, a punctat oficialul.

O înregistrare video publicată online de guvernul din Dubai marţi arată mai mulţi angajaţi ai Departamentului pentru Siguranţa Transporturilor din cadrul Poliţiei locale în timp ce purtau astfel de căşti speciale.

.@DubaiPoliceHQs Transport Security Department utilises the latest in technology by using “Smart Helmets” equipped with infrared temperature detectors to screen public transport users. pic.twitter.com/txOmJzA3zJ