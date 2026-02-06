Ceea ce trebuia să fie o patrulare obișnuită pe una dintre cele mai aglomerate artere ale Romei a degenerat într-o anchetă internă și judiciară, amenințând carierele a doi ofițeri tineri.

Imaginile cu autospeciala de poliție afișând un mesaj jignitor au devenit virale, stârnind indignare și amuzament pe rețelele de socializare.

De la fluidizarea traficului la insulte publice

Incidentul a avut loc pe Via Laurentina. Șoferii aflați în trafic au rămas perplecși când au observat panoul electronic al mașinii de poliție — destinat în mod normal alertelor despre accidente sau devieri.

În locul mesajelor instituționale de siguranță, ecranul luminos afișa o insultă scrisă în dialect, imposibil de ignorat.

Reacția publicului a fost imediată. Zeci de martori au fotografiat și filmat scena, iar imaginile au ajuns rapid pe primele pagini ale site-urilor de știri și pe rețelele sociale, transformând o abatere disciplinară într-un incident oficial de imagine pentru autoritatea publică.

Efectul de domino: gafa care a lovit de două ori

Ancheta a scos la iveală un detaliu paradoxal care a agravat situația. Mesajul jignitor nu a fost afișat o singură dată.

După ce a fost introdus în sistem de către cei doi ofițeri, textul a rămas stocat în memoria panoului electronic.

Astfel, într-o tură ulterioară, alți colegi — complet neștiutori — au activat sistemul și au patrulat străzile Romei cu același mesaj obscen rulând pe afișaj, fără să realizeze situația jenantă în care se aflau.

Acest „efect de domino” a demonstrat cum o frivolitate momentană a compromis nu doar autorii, ci și imaginea întregii instituții.

Cine sunt autorii

Investigațiile au identificat rapid responsabilii din cadrul Grupului IX EUR:

  • Un ofițer debutant: Proaspăt angajat în urma ultimului concurs organizat de Consiliul Local, aflat încă în perioada de probă de câteva luni.
  • Un ofițer transferat: Venit recent la Roma dintr-o altă municipalitate, printr-un program de mobilitate.

Lipsa de experiență, în special a ofițerului aflat în probă, nu a fost considerată o circumstanță atenuantă, ci un factor agravant al iresponsabilității.

Consecințe drastice: dosar penal și risc de concediere

Repercursiunile sunt severe pe două planuri:

  1. Ancheta Penală: Parchetul a deschis un dosar pentru „sfidarea funcției”, o infracțiune menită să protejeze prestigiul forțelor de ordine.
  2. Sancțiuni Disciplinare: Biroul de Resurse Umane a demarat procedurile interne.

Perspectivele sunt sumbre pentru cei doi: ofițerul aflat în perioada de probă riscă cel mai probabil concedierea imediată, în timp ce colegul său se confruntă cu posibilitatea suspendării sau a unui transfer disciplinar.

