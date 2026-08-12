Požega este un oraș în cantonul Požega-Slavonia, sudul țării, cu circa 25.000 de locuitori.

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Mai mulți polițiști ar fi avut relații intime cu o femeie în mașina de serviciu, în timpul programului de lucru. Incidentul a fost descoperit în urma unei intervenții legate de violența domestică, când femeia în cauză a apelat serviciul de urgență 112.

Conflictul a început după ce soțul acesteia i-a confiscat telefonul mobil, iar când poliția a ajuns la fața locului, bărbatul a semnalat existența unor înregistrări compromițătoare pe dispozitiv.

Polițiștii au rămas șocați când, verificând conținutul, au recunoscut colegi implicați în momente intime cu femeia.

Imaginile au început să circule public, ceea ce a făcut imposibilă mușamalizarea cazului.

Poliția din Požega-Slavonia a transmis că „verifică acuzațiile privind comportamentul nepotrivit al unui singur polițist”.

Iar ancheta coordonată de Ministerul de Interne a stabilit „existența unei suspiciuni întemeiate că un ofițer de poliție al Secției de Poliție Pleternica a comis o încălcare gravă a obligațiilor de serviciu”. Împotriva lui vor fi inițiate proceduri disciplinare.

Ministerul de Interne nu a specificat, în răspunsul oficial, la ce conduită specifică se referă suspiciunea de încălcare gravă a îndatoririlor de serviciu.

De asemenea, nu a confirmat că mai mulți ofițeri de poliție au fost implicați în caz, lucru menționat anterior neoficial.