Problema a afectat informațiile publicate marți, 11 august, despre producția și consumul de energie electrică. Transelectrica spune că situația a început în jurul orei 11.00 și a fost remediată începând cu ora 21.00. Pe parcursul zilei, valorile prezentate public pe site-ul operatorului național de transport al energiei electrice au indicat o evoluție a consumului care a atras atenția, iar seara au apărut valori de peste 8.000 MW.

Ulterior, Transelectrica a anunțat că cifrele nu reflectau consumul și producția reale din Sistemul Electroenergetic Național. Compania a explicat că o disfuncționalitate tehnică a sistemului prin care datele sunt publicate în timp real pe site a dus la afișarea unor valori eronate.

„Disfuncționalitatea a fost remediată începând cu ora 21.00, în ceea ce privește datele în timp real”, a transmis Transelectrica.

Valorile de peste 8.000 MW nu reprezentau consumul real

Valorile publicate pe site arătau ăn mod eronat că România ajunsese la un nivel foarte ridicat al consumului de energie electrică. Transelectrica a subliniat însă că eroarea a afectat exclusiv informațiile afișate public și că acestea nu reprezentau ceea ce se întâmpla în realitate în Sistemul Electroenergetic Național.

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Cu alte cuvinte, problema nu a fost una care să indice un consum real de peste 8.000 MW sau o defecțiune a sistemului energetic, ci a vizat datele prezentate pe site.

Ce a provocat eroarea de pe site-ul Transelectrica

Compania a oferit și o explicație pentru modul în care au apărut valorile greșite. În jurul orei 11.00, una dintre valorile privind producția afișată pe site a rămas constantă. Din acel moment, sistemul automat care calculează și prezintă ceilalți indicatori a început să genereze și valori ale consumului care nu mai corespundeau realității. Transelectrica precizează că situația a afectat numai afișarea publică a datelor.

„Eroarea tehnică a afectat exclusiv afişarea datelor pe website-ul Transelectrica şi nu a reflectat valorile reale de producţie şi de consum din Sistemul Electroenergetic Naţional”, a transmis compania.

Problema privind informațiile în timp real a fost remediată începând cu ora 21.00. Mai târziu, de la ora 22.20, Transelectrica a republicat și informațiile aferente perioadei în care valorile fuseseră afișate greșit. Datele corecte pentru intervalul afectat au fost introduse în graficul „Producție, consum și sold”, consultat de cei care urmăresc în timp real situația energetică a României.

Transelectrica a anunțat că, după remedierea problemei, afișarea valorilor corecte pentru întreaga perioadă afectată a fost restabilită integral.

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