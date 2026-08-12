Aproximativ 20 de seifuri uriașe vor fi ascunse în munte

Complexul este amenajat în masivul Brunig, în apropierea localității Lungern, din cantonul Obwalden, în centrul Elveției. Lucrările sunt deja într-un stadiu avansat, iar primele spații ar urma să fie disponibile începând din 2027. Proiectul poartă numele Brunig Mega Safe și este dezvoltat de omul de afaceri elvețian Thomas Gasser, cunoscut pentru proiectele sale realizate în interiorul muntelui.

Thomas Gasser _ Brunig Mega SafeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Cavernele destinate averilor clienților vor fi săpate sub mai mult de 100 de metri de rocă, iar dezvoltatorii susțin că nivelul de protecție va fi comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției. Zona nu este complet nouă pentru astfel de construcții. În masiv există deja mai multe instalații subterane, printre care un poligon de tragere, un tunel folosit pentru exercițiile pompierilor, un restaurant și un depozit pentru explozibili. Noua infrastructură va fi însă destinată unor clienți cu averi foarte mari.

O cavernă costă de la 1,07 milioane de euro și poate fi folosită timp de 99 de ani

Prețul de intrare este pe măsura proiectului. Dreptul asupra unei caverne-seif pornește de la aproape un milion de franci elvețieni, aproximativ 1,07 milioane de euro, și este acordat pentru 99 de ani. Potrivit explicațiilor oferite de Thomas Gasser televiziunii elvețiene, clientul primește un drept individual asupra spațiului, care este înscris în registrul funciar și poate inclusiv să fie ipotecat.

Mai mulți clienți au semnat deja pentru spațiile din munte, potrivit dezvoltatorului. Interesul pentru astfel de locuri de depozitare ar fi crescut pe fondul nesiguranței globale. Gasser spune că inclusiv destinații considerate mult timp extrem de sigure, precum Dubai, nu mai oferă aceeași senzație de protecție pentru toți deținătorii marilor averi.

Mașini de colecție, aur, opere de artă și vinuri rare

În caverne vor putea fi păstrate bunuri foarte diferite, de la metale prețioase și opere de artă până la automobile de colecție și vinuri scumpe. Proiectul era în pregătire de mai mulți ani. În 2025, Thomas Gasser spunea că primise inclusiv o solicitare de la un client care voia să depoziteze în munte 20 de automobile și o alta pentru păstrarea a 100.000 de sticle de vin.

Există însă și limite. Dezvoltatorul a precizat că drogurile și explozibilii nu vor putea fi depozitați în noile spații. Compania verifică și proveniența banilor clienților, iar Gasser spunea anterior că au existat solicitări refuzate atunci când originea fondurilor nu a putut fi clarificată.

Ce trebuie să facă un client pentru a ajunge la averea ascunsă în munte

Accesul în complex va fi strict controlat. Thomas Gasser a explicat pentru RTS că un client va trebui să treacă mai întâi printr-o zonă specială de securitate și să coboare din vehicul. Vor urma mai multe controale, însă dezvoltatorii refuză să ofere public detalii despre procedurile exacte.

Nici echipa televiziunii elvețiene nu a primit acces peste tot. Jurnaliștii au putut filma tunelurile de acces, însă zona în care vor fi amenajate principalele seifuri a rămas închisă camerelor.

Localnicii așteaptă Ferrari-urile, dar nu toți sunt încântați

Proiectul gigantic a împărțit și locuitorii din Lungern. Unii critică investiția pentru că o infrastructură de asemenea amploare este construită în principal pentru oameni care au deja averi foarte mari. Alții privesc lucrurile cu umor și spun că așteaptă să vadă mai multe Ferrari-uri circulând prin localitate după deschiderea complexului.

Elveția are deja o tradiție în folosirea spațiilor subterane pentru protejarea bunurilor importante. Mai multe foste buncăre militare au fost transformate, de-a lungul timpului, în seifuri sau centre de date cu nivel ridicat de securitate. Brunig Mega Safe duce însă ideea mai departe și în locul unui seif bancar obișnuit, cei care își permit vor avea practic propria cavernă în interiorul unui munte elvețian, pentru următorii 99 de ani.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Emilee 12.08.2026, 07:55

Hirciogii lumii nu vor lua nimic cu iei .

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