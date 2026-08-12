Fiecare structură de pe hartă este prezentată cu o fotografie reală, secolul în care a fost construită și o scurtă istorie.

Baza de date este actualizată în permanență, iar la momentul redactării acestei știri, erau repertoriate circa 7.000 de obiective din întreaga lume (3.181 de castele, 1.453 de fortărețe, 1.024 de palate, 1.387 ruine).

Dezvoltatorii platformei s-au concentrat pe exemple semnificative din punct de vedere istoric și cultural.

Acest lucru a evitat suprasolicitarea hărții cu prea multe marcaje, în special în regiuni precum Europa, unde se află mii de castele și de fortărețe. Utilizatorii pot naviga mai ușor între țări și regiuni pentru a examina structurile.

The Castlemap afișează 7000 de castele din 140 de țări. Sursa foto: thecastlemap.com
The Castlemap afișează 7000 de castele din 140 de țări. Sursa foto: thecastlemap.com

Sistemul scanează nu doar conținut în limba engleză, ci și pagini Wikipedia în 22 de limbi diferite. Acest lucru permite includerea pe platformă a unui oraș din Germania sau a unui castello din Italia, care poate să nu aibă o înregistrare în limba engleză.

România, bine reprezentantă în atlas

România este bine reprezentată în atlastul Castlemap cu 46 de castele, 26 de cetăți, 11 palate și castele și 12 ruine, de la Cetatea Alba Iulia, la castele precum Miko și Lazar, Biertan, citadela de la Rupea etc.

Cel mai faimos castel din România este Castelul Bran, clasat pe locul 35 din 7.045 în lume – urmat de Palatul Parlamentului și Castelul Peleș.

Harta include și o secțiune de jocuri numită CastleGuessr. Utilizatorilor li se prezintă o imagine aleatorie a unui castel sau palat și li se cere să ghicească locația sa pe harta lumii.

Incluzând castele, palate, fortărețe și ruine, Spania are cele mai multe structuri listate, 500. Germania are 471 de structuri, Franța – 452, Japonia – 297 și Anglia – 265.

Cea mai faimoasă structură de pe hartă

Marele Zid Chinezesc s-a clasat pe primul loc în clasamentul de popularitate întocmit de platformă.

Castlemap creează acest clasament luând în considerare cât de des sunt menționate structurile în diferite limbi și numărul de vizualizări de pagină pentru secțiunile respective. Acest lucru le permite să identifice nu doar cele mai cunoscute structuri, ci și pe cele care atrag cea mai mare atenție la nivel mondial.

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