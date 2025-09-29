Peste 17.000 de angajați MAI îndeplinesc deja condițiile legale pentru pensionare și ar putea ieși din activitate, ceea ce s-ar adăuga deficitului actual de personal de aproximativ 23% și ar risca să ducă la colapsul instituției.

La începutul întâlnirii, vicepremierul Predoiu a dat asigurări că, în urma procesului de reorganizare a structurilor ministerului, niciun angajat nu își va pierde locul de muncă.

În privința creșterii vârstei de pensionare, ministrul a precizat că discuțiile pe acest subiect se poartă în cadrul coaliției de guvernare, dar până acum nu a fost luată nicio decizie.

„În prezent, polițiștii au ca vârstă standard de pensionare 65 de ani. Orice modificare legislativă ar afecta stabilitatea și ar putea determina un val de pensionări anticipate”, au transmis sindicaliștii.

Reprezentanții Europol au adus în discuție și criteriile de acordare a gradelor profesionale superioare. Potrivit acestora, ministrul a explicat că avansarea se poate face exclusiv în baza vechimii, nu pentru merite deosebite.

Sindicaliștii i-au reamintit însă că, în mandatul său, a fost promovat cel mai tânăr chestor de poliție, la doar 34 de ani.

În ceea ce privește polițiștii angajați pe perioadă determinată, în contextul crizei refugiaților din Ucraina, Europol a cerut măsuri legislative pentru menținerea acestora în sistem. Predoiu și specialiștii din minister au confirmat că a fost identificată o soluție pentru ca instituția să nu piardă acest personal.

Întâlnirea de luni a vizat, în ansamblu, procesul de reformă al MAI, care se va baza pe consultări cu structurile operative, sindicate și reprezentanți ai administrației locale.

Ministerul urmărește eficientizarea și reorganizarea instituției, inclusiv prin comasări de structuri și analiza vârstei de pensionare, însă ministrul Predoiu a subliniat că nu se vor face disponibilizări.

Și magistrații par a fi nemulțumiți de creșterea vârstei de pensionare și limitarea valorii pensiei la 70 % din ultimul salariu net.

Reforma pensiilor speciale pentru magistrați a stârnit controverse în România, după ce președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, a declarat că o pensie de 11.000 de lei pentru un magistrat este mică, respingând pachetul de reformă anunțat de premierul Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a amânat, miercuri, 24 septembrie, verdictul pe proiectul legii pensiilor magistraților.



