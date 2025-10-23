Polonezii cumpără proprietăți în Phuket pe bandă rulantă

Polonezii nu mai vânează apartamentele din Costa del Sol sau vilele de pe țărmurile bulgărești. Astăzi, ochii lor sunt ațintiți asupra Thailandei. În Phuket, acolo unde sezonul turistic pare nesfârșit, tot mai mulți investitori cumpără proprietăți pe care le transformă în afaceri profitabile.

Datele agențiilor imobiliare locale arată clar: peste 60% dintre clienții care cumpără locuințe noi sunt polonezi, iar mulți dintre ei combină utilul cu plăcutul: își închiriază apartamentele turiștilor în sezonul de vârf, iar în cel scăzut își petrec acolo vacanțele.

Noul „El Dorado” al investitorilor

Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, atrage turiști din întreaga lume de ani buni. Acum, devine și un paradis pentru investitori. În 2024, insula a fost vizitată de aproape 8,6 milioane de turiști, iar gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de 80% pe tot parcursul anului. În sezonul de vârf, din noiembrie până în martie, aproape toate locurile sunt rezervate.

„Prețurile proprietăților din Phuket sunt încă mai mici decât în Europa. Apartamentele de lux încep de la 450.000 de zloți (106.492 EURO), adică aproximativ 14.000 de zloți (3.313 EURO) pe metru pătrat”, a declarat pentru publicația Fakt Martin Phillips, un reprezentant al unei agenții imobiliare care deservește clienți din Polonia.

Această diferență de prețuri, combinată cu turismul uriaș, îi face pe polonezi din ce în ce mai dispuși să își investească economiile în acest paradis exotic.

Un nou boom imobiliar, de data asta în Asia

În timp ce piața imobiliară europeană încetinește, Phuket înregistrează creșteri care impresionează chiar și investitorii cu experiență. În unele regiuni, prețurile locuințelor cresc cu zeci de procente anual. Profiturile sunt consistente și din închirieri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

„Proprietățile din Thailanda își cresc valoarea într-un ritm amețitor. Totul se datorează nu doar cererii uriașe, ci și valorii tot mai mari a terenurilor de pe insulă”, a mai spus Martin Phillips.

Numărul limitat al terenurilor disponibile și dezvoltarea rapidă a infrastructurii (drumuri noi, aeroport, port de agrement) fac ca investițiile în Phuket să fie comparate cu boomul imobiliar din Spania de acum două decenii.

Care sunt pașii legali pentru un cetățean străin care vrea să cumpere o proprietate în Thailanda

Străinii pot cumpăra direct doar apartamente, condiția fiind ca cel puțin 51% din totalul unităților din clădire să fie deținute de thailandezi. Pentru terenuri și case este nevoie de alte metode, cum ar fi închirierea pe termen lung (leasehold) sau înființarea unei companii thailandeze.

Verificarea proprietății: Este esențial să verifici curățenia juridică a proprietății, să soliciți consultanță juridică de la un avocat thailandez specializat pentru a evita riscurile din tranzacții ilegale.

Semnarea contractului preliminar: Se plătește un depozit pentru a rezerva proprietatea. Contractul trebuie să includă toate detaliile referitoare la tranzacție.

Plata completă: După completarea formalităților se face plata integrală, de regulă în baht thailandez, ținând cont și de eventualele comisioane bancare.

Înregistrarea proprietății: Ultimul pas este înregistrarea transferului de proprietate la Departamentul de terenuri thailandez. Aici se verifică toate documentele și se oficializează transferul cu certificatul de proprietate pe numele cumpărătorului.

Străinii trebuie să aibă viză valabilă și, după caz, alte documente personale cum ar fi pașaportul. Investiția în terenuri poate fi făcută doar indirect, prin leasehold de până la 30 de ani, cu posibilitatea de prelungire.

Spotmedia.ro
