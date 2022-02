„Dată fiind situaţia din Ucraina, ne pregătim evident pentru diverse scenarii. Unul dintre ele presupune ca guvernatorii de provincii să ia măsuri legate de un potenţial aflux de refugiaţi dinspre Ucraina care ar putea căuta să se adăpostească în ţara noastră, din cauza conflictului potenţial”, a explicat ministrul polonez într-o postare pe Twitter.

Tot duminică, premierul polonez Mateusz Morawiecki a avertizat că Europa se află „aproape de un război” şi a făcut apel la „unitate europeană”.

Și România ar putea fi afectată de un conflict în Ucraina. Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat cu o zi în urmă că ne putem confrunta cu un flux „necontrolat” de migranți din Ucraina, motiv pentru care se iau în calcul montarea într-un timp scurt a unor tabere pentru refugiați.

„Chiar astăzi (n.r. – duminică) am terminat planul de acțiune privind managementul unui flux masiv de refugiați pe teritoriul României. Am luat în lucru mai multe ipoteze. Am analizat în etape cum intervenim, în primul rând, în județele din nord, respectiv din est, Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași, Tulcea”, a dezvăluit Lucian Bode.

Președintele SUA, Joe Biden, i-a informat pe aliați, inclusiv pe președintele Klaus Iohannis, că Vladimir Putin e decis să invadeze Ucraina, iar un atac e posibil chiar în câteva zile. În acest context, numeroase state au făcut un apel către cetățenii lor prezenți în Ucraina să părăsească cât mai repede Ucraina.

Printre aceste state se află Italia, Ţările de Jos, Belgia, Suedia şi Spania. Anterior, recomandări similare au fost făcute de SUA, Regatul Unit, Letonia, Norvegia, Japonia, Canada şi Israel.



