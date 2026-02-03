Frigul cumplit provoacă situații de criză

Sute de școli din întreaga țară au fost deja închise, încălzirea și electricitatea se întrerup din cauza avariilor la rețea în multe regiuni, iar autoritățile raportează decese cauzate de hipotermie. „Rămâneți vigilenți”, a făcut apel prim-ministrul Donald Tusk, înaintea ședinței de cabinet.

„Astăzi am solicitat un raport urgent privind situațiile de criză legate de ger, inclusiv defecțiuni la centralele termice, probleme în școli și în locurile în care temperaturile scăzute au afectat în mod special locuitorii. Indiferent de prognoze, trebuie să rămânem vigilenți și să răspundem oriunde este nevoie de asistență pentru administrațiile locale, instituții și companii”, a făcut apel prim-ministrul Donald Tusk.

Totodată, Donald Tusk a comentat, situația de criză din unele regiuni ale Poloniei. „După cum știți, a existat o pană de curent masivă, inclusiv în Gdańsk. De asemenea, știm că multe școli amână cursurile din cauza temperaturilor scăzute. Prin urmare, voi solicita un raport detaliat din acele locuri din Polonia unde temperaturile scăzute au fost deosebit de severe”, a anunțat el.

De asemenea, premierul a precizat că, „probabil unii oameni nici nu știu că poate fi mai frig de minus 20 de grade Celsius”.

„Suntem cu toții impresionați de ger, nu am mai întâlnit o astfel de vreme de mulți ani” , a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Sute de școli au fost închise din cauza gerului

Din cauza gerului, cursurile au fost anulate marți în 549 de școli, inclusiv 217 din regiunea Masovia și 153 din Voievodatul Pomerania, a anunțat Ministerul Educației Naționale.

În conformitate cu regulamentul Ministrului Educației privind sănătatea și securitatea în școlile și instituțiile publice și private, temperatura în încăperile în care se desfășoară cursurile trebuie să fie de cel puțin 18 grade Celsius.

Dacă nu este posibilă asigurarea unei astfel de temperaturi, directorul suspendă cursurile pentru o perioadă specificată, anunțând consiliul de administrație.

S-a înregistrat cea mai mare cerere de energie din istorie

Marți, la ora 9:30, operatorul sistemului de transport al energiei electrice PSE a înregistrat cea mai mare cerere de energie din istorie: 27,7 GW net.

Această cerere mare s-a datorat în principal temperaturilor persistent scăzute, care în unele părți ale Poloniei au scăzut sub minus 20 de grade Celsius, potrivit operatorului Polskie Sieci Energetyczne.

Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor (IMGW) și-a actualizat prognozele. Deși avertizările de ger sever vor persista până miercuri dimineață în zonele de nord-est, fiind prognozate temperaturi de minus 30 grade Celsius, în centru și nord ale țării, sudul trebuie să se pregătească pentru lupta cu gheața.

Deși temperaturile vor crește ușor în următoarele zile, meteorologii avertizează asupra unei noi amenințări. O ploaie înghețată se apropie de Polonia, putând paraliza drumurile.

Nordul Poloniei, înghețat complet

O analiză a hărții temperaturilor minime din dimineața zilei de 3 februarie nu lasă nicio îndoială – nordul țării a fost cel mai puternic afectat de vremea geroasă.

O minimă record de minus 25,4 grade a fost înregistrată în Kwidzyn (Voievodatul Pomerania), cea mai scăzută înregistrată în Polonia. Întreaga parte estică a țării a fost, de asemenea, paralizată de ger. În regiunile Lublin și Roztocze, temperaturile au scăzut la minus 25 grade, în timp ce în Podlasie s-au înregistrat minus 23 grade.

