Misiunea în zonă a fost asigurată și pe parcursul întregii nopți.

Echipajele pompierilor militari români au monitorizat în permanență și au asigurat protecția Mănăstirii Ekklisia Profitis Ilias.

Astfel, 11 militari, cu o autospecială de stingere, o cisternă, un autoturism de teren și un UTV (vehicul de teren), au rămas până dimineață și s-au asigurat ca obiectivul respectiv să fie în siguranță.

„O zi foarte grea. Focul s-a extins cu repeziciune, aproape că n-am avut timp să facem ceva. Frontul flăcărilor a fost uriaș. Am avut noroc cu măștile, la temperaturile uriașe care au fost. Oamenii au fost evacuați, dar am pierdut câteva animale de companie. Un munte întreg a fost în flăcări. La Mănăstirea Sf. Ilie ardeau două chili, dar am salvat clădirea bisericii”, a declarat dintr-o suflare Radu, unul dintre salvatorii români.

La solicitarea autorităților elene, cisternele pompierilor români au alimentat autospecialele de stingere ale colegilor greci. De altfel, toate misiunile au fost executate în strânsă legătură cu pompierii greci.

Marți dimineață, pompierii militari din bază urmează să primească noi misiuni de intervenție din partea ofițerului de legătură elen, ținând cont că zona în care modulul își desfășoară activitatea este încadrată la un nivel de risc de incendiu „ridicat”.

