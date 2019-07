Primii au fost pompierii bistrițeni, care le-au transmis șoferilor că sticla desfăcută trebuie să fie musai de apă, fiindcă altfel iese la etilotest.

După ce au deschis PET-ul cu furtunul de apă din dotare, salvatorii din inima țării au demonstrat că pot face asta și cu drujba.

Bistrițenii i-au provocat apoi pe colegii de la ISU Arad, iar aceștia au răspuns imediat provocării.

Arădenii i-au provocat pe vecinii timișoreni, alături de care lucrează la cazurile complicate.

Timișorenii au răspuns imediat provocării și le-au transmis apoi colegilor clujeni invitația la a-și demonstra abilitățile.

Clujenii nu s-au forțat să deschidă sticla într-un mod spectaculos, ci au fotosit prilejul pentru a transmite un mesaj „utilitar”: oamenii să nu irosească apa, ci să se hidrateze, mai ales în zilele călduroase de vară.

Provocarea „Bottle Cap Challenge” a început pe 25 iunie, după ce Farabi Davletchin, un luptător și instructor de Taekwondo, a publicat pe rețelele de socializare o filmare cu o lovitură spectaculoasă, notează BBC.

Lovitura nu pare a fi una ușoară. Cei care dau curs provocării trebuie să se filmeze cu încetinitorul (slow motion) în timp ce desfac într-un mod cât mai original sticla dintr-o singură lovitură.

Actorul Jason Statham a dat și el curs acestei provocări inedite.

Zeci de celebrități din lumea întreagă, precum Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic sau Ellie Goulding, s-au alăturat „Bottle Cap Challenge”.

