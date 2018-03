Ponta, mesaj către Congresul PSD: ”De 15 luni, Liviu Dragnea își negociază propriile dosare penale, folosind PSD, Guvernul și Parlamentul ca arme!”

Fostul premier Victor Ponta a scris, sâmbătă, pe Facebook că nu poate participa la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul şi “îl foloseşte doar pentru propria sa putere şi îmbogăţire, pentru promovarea oamenilor săi fideli de la Teleorman şi pentru a se apăra de răspundere în faţa legii”. ”De 15 luni, Liviu Dragnea își negociază propriile dosare penale, folosind PSD, Guvernul și Parlamentul ca arme!”, mai spune liderul PSD.

Victor Ponta a postat sâmbătă, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi ţinut dacă ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului.

“Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezintă, din păcate, doar o dorinţă. De la formarea oficială a PSD în 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR), am participat la toate congresele partidului – şi am şi luat cuvântul la toate pentru a-mi prezenta viziunea despre România. Azi, din păcate, nu pot să fac acest lucru, nu pentru că delegaţii la congres nu ar fi dorit să mă vadă şi să mă asculte (sunt convins că 99% dintre ei au luptat alături de mine în multe bătălii politice şi nu uită acest lucru – aşa cum mi-au arătat la Congresul din octombrie 2015, când m-au primit cu atâta emoţie şi căldură), nu pot participa deoarece un singur om, Liviu Dragnea, a confiscat PSD şi îl foloseşte doar pentru propria sa putere şi îmbogăţire, pentru promovarea oamenilor săi fideli de la Teleorman şi pentru a se apăra de răspundere în faţa legii”, susţine Ponta.

”Am avut curiozitatea să mă uit pe rezultatele Congresului PSD din Octombrie 2015 și am constatat că Președintele Executiv ales atunci Vali Zgonea a fost exclus din Partid la fel că vicepreședintele Mihai Chirica-restul de 9 vicepreședinți bărbați nici nu mai candidează azi pentru funcție! La ce va folosesc azi funcțiile din Partid dacă absolut totul ( de la numele Premierului până la orice secrtara a unui Ministru sau Parlamentar ) se decide doar de către Liviu Dragnea? Credeți că este onorant să mergi acasă în Banat, Ardeal, Moldova sau Dobrogea și să spui că faci parte dintr-o conducere în care Președintele este din Teleorman, Președintele Executiv din Teleorman, vicepreședintă de la femei din Teleorman?!?! Cred că la acest Congres trebuie redata PSD o conducere colectivă / cred că Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta ( după ce au fost șterși toți patru chiar și de pe website-ul PSD de către noul lider venit de la PD Băsescu) pot să aibă măcar o implicare simbolică / cred că singură decizie bună azi ar fi că Dragnea să demisioneze din toate funcțiile-că Viorică Dăncilă ( în bază funcției de Premier) să asigure conducerea interimara a Partidului alături de Câți Andronescu , Nicu Banicioiu, Gabriela Firea sau Adrian Tutuianu / și PSD să aibă dreptul în 2018 la un nou început care să îi permită să refacă guvernarea și să construiască pentru 2019-20 o nouă viziune de centru stânga pentru România!”, a spus Ponta.

Ponta mai spune: “Opriţi imediat conflictul PSD cu Justiţia şi celelalte instituţii ale statului! PSD a fost mereu un sprijinitor al unui stat românesc puternic – nu suntem anarhişti şi nici revoluţionari paşoptişti! În cele 15 luni de când avem majoritate parlamentară absolută, am vorbit la televizor, am speriat magistraţii, am enervat milioane de români şi ne-am certat inutil cu SUA şi Comisia Europeană, dar nu am schimbat un alineat sau o virgulă dintr-o lege, chiar dacă avem decizii ale Curţii Constituţionale, directive europene şi cazuri clare de abuzuri şi aplicări aberante ale unor texte de lege! De 15 luni, Liviu Dragnea îşi negociează propriile dosare penale folosind PSD, Guvernul şi Parlamentul ca arme în această negociere! Haideţi să numim un grup de 5 oameni de drept (fără probleme penale), care să facă o listă clară de texte de lege, care trebuie modificate pentru a aplica deciziile CCR, directivele europene şi a opri abuzurile de sistem (nu Portocală e problema principala, ci legile pe baza cărora el a acţionat)! Aceste modificări se discută şi se explică CSM, preşedintelui Iohannis, Comisiei Europene, ambasadorilor acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţilor ONG-urilor şi mass media, după care le adopţi în Parlament şi cu votul Opoziţiei! Şi aşa încheiem această problemă. Iar Dragnea să fie achitat dacă e nevinovat sau condamnat, dacă a furat bani europeni sau Insula Belina cu Teldrum, dacă a spălat bani în Brazilia sau orice altceva. Dar acestea sunt problemele lui personale şi PSD nu mai trebuie să fie scut pentru el!”, adaugă Ponta.