  • Xenotransplantarea, procedura de transplant de organe, țesuturi sau celule de la animale la oameni, se bazează pe utilizarea porcilor din mai multe motive: organele lor au dimensiuni similare cu cele umane, se reproduc rapid (perioada de gestație este de aproximativ 3,5 luni și pot avea 5-8 purcei de două ori pe an) și genetica lor este cunoscută.

Este primul proiect de acest fel în Rusia și ar putea contribui la reducerea deficitului critic de organe donate, a declarat embriologul Eduard Ciuiko, director general al companiei „M-Genomica” din Novosibirsk.

Lupta cu americanii este o miză și în acest domeniu.

Crearea unui astfel de animal este posibilă în trei-patru ani. Suntem în urmă față de liderii mondiali în acest domeniu, precum SUA, însă, cu finanțare adecvată, vom putea obține rezultate și soluții optime în acest timp.

Porcii modificați genetic vor fi crescuți în condiții sterile, sub supraveghere veterinară și medicală constantă, pentru a oferi organe de cea mai înaltă calitate destinate transplanturilor.

În primul an, proiectul ar putea furniza aproximativ 200 de rinichi pentru operații, care se intenționează să fie incluse în programul național de asigurări de sănătate. Într-o etapă ulterioară, proiectul va fi extins pentru a include transplanturi de inimă, pancreas și ficat.

Proiectul va fi realizat în colaborare cu clinica Meșalkin, unul dintre cele mai mari centre medicale multidisciplinare din cadrul Ministerului Sănătății al Rusiei.

La acesta va lucra o echipă de specialiști din Institutul de Citologie și Genetică al Filialei Siberiene a Academiei de Științe a Rusiei, incluzând embriologi, biologi moleculari și ingineri genetici.

În februarie anul trecut, echipa a reușit pentru prima dată în Rusia să crească un purcel prin metoda fertilizării in vitro.

De la începutul dezvoltării până la obținerea autorizației de producție în masă, proiectul va necesita aproximativ 12 ani.

Din acest interval, circa 8 ani vor fi dedicați testelor preclinice și clinice.

Un moment de referință în medicină a avut loc în 2024, când compania americană eGenesis a realizat cu succes transplantul unui rinichi de la un porc modificat genetic la un pacient care a trăit câteva luni după intervenție.

