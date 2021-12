Portretele oamenilor din linia întâi, în aproape doi ani de pandemie. Cei care salvează, cei care schimbă, cei care educă, cei care împărtășesc

Ramona Varga are 41 de ani. De 18 ani, este mediator sanitar pentru comunitatea de romi din satul Bălnaca, comuna Şuncuiuş, judeţul Bihor.

Ramona Varga s-a născut acolo, în comunitatea din Bălnaca, a făcut şcoală şi apoi s-a întors ca să aibă grijă de oamenii ei. În ultimii doi ani, pandemia i-a adus pe mulți înapoi din diaspora pe uliţele sărace, iar Ramona a fost cea care s-a ocupat de medicamentele bolnavilor cronici aflaţi în carantină, de hrana celor izolaţi, de bunăstarea celor care se temeau.

„Rolul principal însă, când a apărut pandemia, a fost să le explic cum trebuie să se protejeze. Ei vedeau la televizor ce se întâmplă şi erau destul de speriaţi. Avusesem şi un caz cu o doamnă din Şuncuiuş, care a decedat din cauza virusului. Lucra la CEC şi toată lumea o ştia. Am vorbit mult cu ei, dar să ştiţi că şi-au învăţat bine lecţia. Până acum, noi nu am avut niciun caz de COVID în comunitate“, povesteşte Ramona Varga.

Anul acesta, mediatorul sanitar din Bălnaca a avut însă o misiune încă şi mai dificilă. „Când a apărut vaccinul, le-am vorbit despre beneficiile imunizării: că vor putea pleca fără să fie restricţionaţi şi că certificatul verde îi va ajuta foarte mult. Nu a fost deloc uşor, pentru că, timp de un an, am dus o muncă colosală. Oricum, în comunitate, în fiecare zi vorbim despre igienă, despre bolile cu transmitere, despre afecţiunile sezonului rece şi, în general, despre sănătate. Dar romii sunt foarte reci mai ales când e vorba de vaccinare. Le este teamă“, explică Ramona Varga.

Aşa că a luat iar la pas ulițele. Misiune dificilă, dar Ramona avea un as în mânecă: respectul comunităţii. Ştia cum să facă aşa încât vorbele sale să ajungă direct la sufletul oamenilor, să le dea încredere. Şi a mai făcut ceva: mai întâi, s-a dus chiar ea să se vaccineze. Apoi s-a întors în sat şi le-a spus: „priviţi-mă, n-am păţit nimic!”.

Comunitatea are însă mare încredere în mine, cred că aşa i-am convins. Eu am crescut acolo, am copilărit acolo.

Ramona Varga: