Comandamentul Operațional de Sud al armatei ucrainene a scris pe Telegram că „Odesa a fost atacată de drone kamikaze de pe mare”.

Oficialii americani au declarat anterior că Rusia a cumpărat drone de fabricație iraniană.

Armata a precizat că „două drone au distrus clădirea administrativă din zona portuară, iar serviciile de salvare sting un incendiu”.

În urma atacului, un civil a fost ucis.

O dronă Shahed-136 a fost doborâtă deasupra mării de către forțele de apărare antiaeriană, potrivit armatei ucrainene.

Footage of the downing of an Iranian UAV over the Dnipropetrovsk region pic.twitter.com/QJzejOQl1q

Very clear and intense footage of an Iranian Shahed-136 loitering munition used by Russia being hit and destroyed by Ukrainian air defenses over Dnipropetrovsk Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/EUD9xgCWRW