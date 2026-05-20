Porumbeii sălbatici devastează floarea-soarelui, în Dolj

Tânăra fermieră a semănat cultura de floarea-soarelui la începutul lunii aprilie, dar plantele au fost distruse imediat ce au început să răsară.

„Cum ieșeau din pământ, cum erau deja luate“, a explicat Silvia Stan pentru agrointel.ro.

În plus, problema este agravată de dispariția prădătorilor naturali, precum ulii, ceea ce a dus la înmulțirea necontrolată a porumbeilor sălbatici: „S-au înmulțit destul de mult pentru că au dispărut prădătorii naturali. Dar nimeni nu e interesat să ia măsuri, tot fermierii trebuie să investească în metode de combatere și să suporte cheltuielile“.

Potrivit acesteia, toate culturile din zonă sunt afectate, iar vecinii săi au recurs la metode improvizate, cum ar fi patrularea zilnică și producerea de zgomote pentru a alunga păsările.

Aceste soluții s-au dovedit parțial eficiente, reducând pierderile la aproximativ 30%, în comparație cu cele 80% înregistrate pe terenul său.

Fermieri: „Nu mai e nimeni responsabil cu nimic“

Pe lângă porumbei, agricultorii se confruntă și cu alți dăunători, precum gândacul pământiu și viermele sârmă. Cu toate acestea, daunele provocate de păsări rămân cele mai severe.

„Am aplicat insecticide pentru dăunătorii din sol, dar acestea nu au niciun efect asupra păsărilor“, a spus Silvia Stan.

Fermiera atrage atenția asupra lipsei unei implicări din partea autorităților, susținând că situația este ignorată, deși afectează numeroși producători agricoli. „Nu mai e nimeni responsabil cu nimic“, a spus ea, precizând că fenomenul devine tot mai greu de gestionat.

Problema este mai acută pe parcelele de teren unde nu există o activitate umană constantă.

„Atacurile au fost mai intense acolo unde nu era nimeni. Pe terenurile supravegheate sau unde se lucra frecvent, distrugerile au fost mai mici“, a explicat tânăra agricultoare, adăugând că situația impune măsuri urgente pentru a preveni pierderile viitoare.

Comentarii (1)
Avatar comentarii

Nerasist 20.05.2026, 07:56

Fermierii au tot luat măsuri și nu mai exista rândunele, nici ciocănitori, nici ciocârli, nici pupeze... Înainte cum se putea trăi și cu aceste bestii?

Viva.ro
Elle.ro
GSP.RO
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Știri România 14:55
Adevarul.ro
Elle.ro
Viva.ro
Stiri Mondene 13:54
TVMania.ro
Libertateapentrufemei.ro
GSP.ro
Mediafax.ro
Wowbiz.ro
Advertorial
Wowbiz.ro
KanalD.ro
Politică 13:49
ZiaruldeIasi.ro
Spotmedia.ro
