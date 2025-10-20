FBI investighează cazul

Serviciul Secret al SUA a declarat că a făcut descoperirea în timp ce efectua verificări tehnologice și fizice de securitate în jurul aeroportului din West Palm Beach, din Florida, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a lui Trump, înainte ca președintele să călătorească acolo vineri, 17 octombrie, potrivit The Guardian.

Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, a spus că agenții nu au văzut pe nimeni în apropierea standului de vânătoare.

De asemenea, Kash Patel, directorul FBI, a descris standul de vânătoare ca fiind „înălțat” și „în raza vizuală a zonei de aterizare a avionului Air Force One”.

Directorul FBI a mai transmis că „a preluat conducerea anchetei, aducând resurse pentru a colecta toate probele de la fața locului”

Tentativele de asasinat asupra lui Trump

„Punctul de vânătoare” în cauză a fost semnalat la aproximativ o lună după ce un juriu din Florida l-a condamnat pe Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, pentru tentativa de asasinare a lui Trump pe terenul său de golf din West Palm Beach, cu două luni înainte de a-și asigura al doilea mandat prezidențial în alegerile din 2024 pentru Casa Albă.

Un agent al Serviciului Secret l-a zărit pe Routh cu o pușcă ascunsă în tufișuri în timp ce grupul de jucători de golf al lui Trump se apropia, pe 15 septembrie 2024. Agentul a tras asupra lui Routh, care inițial a fugit, dar a fost capturat mai târziu în timp ce se îndrepta spre nord.

Recomandări Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

De asemenea, pe 13 iulie 2024, Trump a supraviețuit unei tentative de asasinat la un miting în Butler, Pennsylvania. Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras opt focuri de armă asupra lui Trump, unul dintre gloanțe zgâriindu-i urechea. Oficialii au declarat atunci că bărbatul a ucis un spectator și a rănit alți doi înainte de a fi împușcat mortal de lunetiștii Serviciului Secret.

Alte cazuri grave

Cazurile care îi implică pe Routh și Crooks au fost adesea menționate alături de alte câteva exemple de violență politică, înainte și în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump, care a început în ianuarie.

Casa lui Josh Shapiro, guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, a fost incendiată în aprilie, iar autorul incendiului s-a declarat vinovat pe 14 octombrie. În iunie, în urma unor împușcături, Melissa Hortman, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, și soțul ei, Mark, au fost uciși, iar John Hoffman, colegul ei democrat, senator de stat, și soția sa, Yvette, au fost răniți.

De asemenea, în septembrie, activistul politic conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE