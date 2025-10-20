FBI investighează cazul

Serviciul Secret al SUA a declarat că a făcut descoperirea în timp ce efectua verificări tehnologice și fizice de securitate în jurul aeroportului din West Palm Beach, din Florida, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a lui Trump, înainte ca președintele să călătorească acolo vineri, 17 octombrie, potrivit The Guardian.

Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, a spus că agenții nu au văzut pe nimeni în apropierea standului de vânătoare.

De asemenea, Kash Patel, directorul FBI, a descris standul de vânătoare ca fiind „înălțat” și „în raza vizuală a zonei de aterizare a avionului Air Force One”.

Directorul FBI a mai transmis că „a preluat conducerea anchetei, aducând resurse pentru a colecta toate probele de la fața locului”

Tentativele de asasinat asupra lui Trump

„Punctul de vânătoare” în cauză a fost semnalat la aproximativ o lună după ce un juriu din Florida l-a condamnat pe Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, pentru tentativa de asasinare a lui Trump pe terenul său de golf din West Palm Beach, cu două luni înainte de a-și asigura al doilea mandat prezidențial în alegerile din 2024 pentru Casa Albă.

Un agent al Serviciului Secret l-a zărit pe Routh cu o pușcă ascunsă în tufișuri în timp ce grupul de jucători de golf al lui Trump se apropia, pe 15 septembrie 2024. Agentul a tras asupra lui Routh, care inițial a fugit, dar a fost capturat mai târziu în timp ce se îndrepta spre nord.

Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”
Recomandări
Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

De asemenea, pe 13 iulie 2024, Trump a supraviețuit unei tentative de asasinat la un miting în Butler, Pennsylvania. Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras opt focuri de armă asupra lui Trump, unul dintre gloanțe zgâriindu-i urechea. Oficialii au declarat atunci că bărbatul a ucis un spectator și a rănit alți doi înainte de a fi împușcat mortal de lunetiștii Serviciului Secret.

Alte cazuri grave

Cazurile care îi implică pe Routh și Crooks au fost adesea menționate alături de alte câteva exemple de violență politică, înainte și în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump, care a început în ianuarie.

Casa lui Josh Shapiro, guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, a fost incendiată în aprilie, iar autorul incendiului s-a declarat vinovat pe 14 octombrie. În iunie, în urma unor împușcături, Melissa Hortman, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, și soțul ei, Mark, au fost uciși, iar John Hoffman, colegul ei democrat, senator de stat, și soția sa, Yvette, au fost răniți.

De asemenea, în septembrie, activistul politic conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Nu vreți majorarea salariului minim în România, ca în UE? Foarte bine, să sperăm că nu veți ofta la alegeri
Știri România 19:08
Nu vreți majorarea salariului minim în România, ca în UE? Foarte bine, să sperăm că nu veți ofta la alegeri
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Știri România 19:06
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România
Fanatik.ro
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 17:15
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare
KanalD.ro
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare

Politic

CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Politică 18:50
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 17:20
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței