Scor mai bun pentru Poșta Română, dar poziție modestă

Raportul UPU arată că serviciile poștale românești sunt apreciate pentru fiabilitate, dar continuă să fie percepute drept „puțin relevante pentru nevoile actuale ale consumatorilor”.

Cu un scor total de 69,5 puncte, România se află în nivelul 8 de dezvoltare poștală, între Islanda și Belarus, o creștere față de anii anteriori, când țara era în nivelul 6.

„Serviciile poștale din țările aflate la nivelul 8 oferă cetățenilor o paletă de servicii cu valoare adăugată, contribuind la o creștere economică mai ridicată”, precizează raportul UPU.

În aceeași categorie se regăsesc Republica Moldova, Serbia, Cehia, Bulgaria, Croația, Norvegia, Portugalia și India.

În Europa de Est, Poșta Română este devansată de Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Polonia, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria. Singura țară din regiune aflată sub România în clasament este Republica Moldova, care anul trecut ne depășea.

Elveția, lider mondial pentru al nouălea an consecutiv

În fruntea clasamentului se află, pentru al nouălea an consecutiv, Poșta Elvețiană, urmată de serviciile poștale din Germania, Japonia, Olanda, Australia, Franța și Austria.

UPU notează că „Poșta Elvețiană și Poșta Japoneză, în special, ilustrează acest angajament față de calitate”.

Țările din nivelul 10, considerate „standardul de aur” al serviciilor poștale, au obținut scoruri ridicate la toți indicatorii, de la fiabilitate până la relevanță și reziliență.

Poșta Română, fiabilă, dar irelevantă pentru consumatori

România a performat cel mai bine la capitolul fiabilitate, cu un scor de 91,3 puncte, urmat de acoperire (77,9) și reziliență (63,6). În schimb, relevanța serviciului a primit cel mai mic scor, 30,9, în scădere față de anul trecut.

„Un scor ridicat la fiabilitate înseamnă o viteză și o predictibilitate excelente ale livrărilor, care încurajează încrederea consumatorilor”, explică UPU.

Totuși, experții avertizează că „serviciile poștale riscă să devină irelevante pe termen lung dacă nu răspund așteptărilor nativilor digitali”, mai ales în privința vitezei și transparenței.

Ce pot învăța operatorii poștali

Raportul recomandă operatorilor din întreaga lume să diversifice serviciile și să mențină o prezență fizică solidă, combinată cu platforme digitale moderne.

„Tipul diversificării contează mai puțin decât amploarea acesteia – ceea ce contează este reducerea dependenței de scrisori, menținând în același timp densitatea rețelei”, arată UPU.

Exemple de succes includ Swiss Post, care gestionează platforme naționale de e-sănătate, sau Japan Post, transformată într-un gigant financiar cu depozite de sute de trilioane de yeni.

Uniunea Poștală Universală este o agenție a Națiunilor Unite care coordonează politicile poștale între statele membre. Din acest an, Poșta Română are pentru prima dată un reprezentant oficial în cadrul Biroului Internațional al UPU, cu sediul la Berna.

Recent, Poșta Română și-a schimbat logo-ul. Noul logo al Poștei Române, lansat oficial joi, 9 octombrie 2025, de Ziua Mondială a Poștei, a stârnit un val de reacții negative în mediul online.

