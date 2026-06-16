Mitul depășirii cu un singur kilometru pe oră: Ce spune legea

Răspunsul scurt al specialiștilor în legislație rutieră este nu, nimeni nu rămâne fără permis de conducere dacă rulează cu 51 km/h într-o zonă unde limita este de 50 km/h. În tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier, prima clasă de sancțiuni intervine abia în momentul în care aparatul radar înregistrează o valoare cu cel puțin 10 km/h mai mare decât limita sectorului de drum respectiv. Tot ce se află sub acest prag, adică o depășire cuprinsă între 1 și 5 km/h, reprezintă o zonă neutră, care nu atrage după sine amenzi și nici puncte de penalizare.

Totuși, confuzia generală și teama șoferilor vin din modul în care sunt calculate pragurile critice de suspendare. Dacă ne aflăm pe un sector de drum cu limita de 50 km/h, iar aparatul radar înregistrează o viteză de exact 101 km/h, aceea este secunda în care permisul este reținut pe loc. În acest scenariu specific, o diferență de doar 1 km/h – de la 100 la 101 km/h – face delimitarea matematică dintre o simplă amendă contravențională și transformarea șoferului în pieton. Din acest motiv, mitul conține un sâmbure de adevăr: un singur kilometru în plus contează enorm, dar numai atunci când ești deja la limita superioară a legii.

Pragurile critice de viteză pe fiecare tip de drum

Sistemul de sancțiuni din România penalizează progresiv comportamentul agresiv la volan. Suspendarea efectivă a dreptului de a conduce intervine în momentul în care viteza maximă admisă este depășită cu mai mult de 50 km/h.

În localități, unde limita standard este de 50 km/h, permisul se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile dacă ești înregistrat circulând cu o viteză cuprinsă între 101 km/h și 120 km/h. Dacă acul vitezometrului trece de 121 km/h, depășirea este de peste 70 km/h, ceea ce atrage automat măsura radicală de suspendare a permisului pentru 120 de zile, o normă mai aspră introdusă de autorități pentru a descuraja vitezomanii.

Pe drumurile naționale și europene, unde limita maximă pentru autoturisme este de 100 km/h, pragul de suspendare de 90 de zile se activează la valoarea de 151 km/h. Pe drumurile expres, unde se poate circula legal cu 120 km/h, permisul se reține începând de la viteza de 171 km/h. Pe autostrăzi, unde limita este de 130 km/h, șoferii devin pietoni dacă sunt depistați de radar rulând cu 181 km/h sau mai mult.

Este important de menționat că șoferii începători, care au mai puțin de un an de experiență la volan, au limitele maxime de viteză reduse cu 20 km/h în afara localităților, ceea ce înseamnă că toate aceste praguri menționate se calculează raportat la noua lor viteză maximă admisă.

Regula MAI care blochează redobândirea mai rapidă a permisului

Dacă un șofer a fost surprins de radar și a primit suspendarea dreptului de a conduce, drumul spre recuperarea anticipată a permisului a devenit mult mai anevoios din punct de vedere birocratic. Poliția Română a înăsprit condițiile prin care conducătorii auto pot reduce perioada de suspendare, de exemplu, de la 90 la 30 de zile.

În trecut, pentru a te înscrie la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (binecunoscutul examen 13 din 15), trebuia să faci dovada că ai achitat amenda primită la contravenția respectivă. Noua abordare a autorităților schimbă regulile jocului. În momentul depunerii cererii de reducere a perioadei de suspendare, șoferul este obligat să prezinte un certificat de atestare fiscală.

Acest document trebuie să demonstreze că solicitantul a achitat absolut toate amenzile de circulație restante din ultimii ani, nu doar pe cea curentă. Dacă în sistemul fiscal figurează sancțiuni neplătite pentru parcări neregulamentare, lipsa rovinietei sau folosirea telefonului mobil, cererea de reducere este respinsă automat, iar șoferul va ispăși perioada maximă de suspendare dictată inițial de agentul constatator.

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