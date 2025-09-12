El a demisionat de două ori din cabinetul lui Tony Blair și a fost implicat în controverse legate de oameni de afaceri bogați. Totuși, legăturile sale cu Jeffrey Epstein nu au fost considerate problematice la momentul numirii, în februarie.

„Te stimez foarte mult”

Sursa citată a intrat în posesia unor e-mailuri trimise către sau de pe contul Yahoo al lui Epstein. Acestea arătau cum Mandelson l-a susținut pe afaceristul american în perioada premergătoare condamnării acestuia în 2008.

Într-un mesaj, Mandelson i-a scris: „Te stimez foarte mult”.

Luni, sursa citată a trimis un e-mail de 2.000 de cuvinte lui Peter Mandelson, la acea vreme încă ambasador al Marii Britanii în SUA, cerându-i să comenteze e-mailurile schimbate cu Jeffrey Epstein. Acest e-mail conținea și 20 de întrebări, cu un termen de răspuns de până la 12 septembrie.

În aceeași zi, o comisie a Congresului SUA a publicat „albumul aniversar” al lui Epstein, care includea un elogiu de 10 pagini scris de Mandelson. Subiectul a devenit o știre importantă în Marea Britanie, punând sub semnul întrebării viitorul lui Mandelson în guvernul lui Keir Starmer.

Fără un răspuns la întrebările inițiale, sursa citată a extins termenul-limită. Ulterior, la câteva zile distanță, Mandelson a acordat un interviu pentru The Sun, exprimându-și regretul pentru asocierea cu Epstein.

Cum l-a numit Mandelson pe Epstein

În continuare, Bloomberg a încercat să ia legătura cu Mandelson prin WhatsApp. După doar cinci minute, răspunsul a venit: „Nu știu ce sunt aceste e-mailuri și de unde provin”.

După o nouă solicitare de comentarii, Peter Mandelson a transmis: „Solicit sfaturi juridice și voi reveni”. Miercuri, Bloomberg a publicat un raport detaliat despre e-mailurile dintre Mandelson și Epstein.

Ulterior, Mandelson a fost demis de premierul britanic Keir Starmer. Biroul premierului britanic a transmis că noile dezvăluiri arată o relație mai profundă între Mandelson și Epstein decât se știa anterior.

În plus, demiterea lui Mandelson vine într-un moment sensibil pentru guvernul britanic. Vizita de stat a președintelui american Donald Trump, programată să înceapă pe 16 septembrie, va fi afectată de acest scandal, mai precizează Bloomberg.

Trump însuși a fost legat de Epstein, deși neagă orice asociere semnificativă. În „albumul aniversar”, Mandelson l-a numit pe Epstein „cel mai bun prieten”.

Cine este „Prințul Întunericului”

Fost director de comunicare al Partidului Laburist, Mandelson a fost considerat unul dintre arhitecții mișcării „New Labour” din anii 1990 și 2000.

În 1998, a demisionat din funcția de secretar pentru comerț după ce s-a aflat că nu a declarat un împrumut imobiliar oferit de un coleg milionar, care făcea obiectul unei anchete din partea departamentului său.

În 2001, după ce a revenit în cabinet în calitate de secretar pentru Irlanda de Nord, a demisionat din cauza unei controverse legate de un pașaport pentru un om de afaceri indian. În pofida controverselor, el a fost numit comisar european pentru comerț în 2004, înainte de a reveni în funcția de secretar pentru afaceri în guvernul lui Gordon Brown.

În 2008, a fost numit membru pe viață al Camerei Lorzilor. După ce Partidul Laburist a pierdut alegerile din 2010, Mandelson și-a pus în valoare abilitățile în sectorul privat, fiind cofondatorul unei companii de lobby, Global Counsel.

Pe măsură ce Partidul Laburist urca în sondaje în perioada premergătoare alegerilor din 2024, Mandelson a început să ofere sfaturi neoficiale echipei lui Starmer, pregătind terenul pentru revenirea sa.

El a recunoscut că are capacitatea de a-și reveni după scandaluri: într-un interviu acordat Financial Times la începutul anului, s-a descris ca fiind „eternul revenit”. De asemenea, el a declarat pentru ziar că rolul său ca ambasador era „să rămână sub radar, nu pe radar”.

