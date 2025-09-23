Băiatul locuiește într-o garsonieră modestă

Karlos locuiește într-o garsonieră modestă, dar abilitățile sale matematice sunt extraordinare.

„Matematica pentru mine înseamnă 75% din toată mintea mea. Când fac calcule, oamenii zic că e ceva nemaipomenit, fac unele calcule mai grele decât orice, fac calcule la viteza de 0.1 secunde”, a declarat Karlos.

O minte strălucitoare într-un mediu modest

Tatăl lui Karlos, Florin Zapodeanu, face sacrificii mari pentru fiul său. El lucrează ca taximetrist pentru a-i oferi lui Karlos tot ce are nevoie.

„Este un cadou de la Dumnezeu cred, e un copil excepțional, cred că am renunțat la orice privilegiu din viața de bărbat și mi-am dedicat viața și activitatea pentru educația lui”, a mărturisit tatăl.

Deși nu are resurse financiare pentru meditații sau școli private, tatăl i-a oferit lui Karlos dragoste și încredere.

Băiatul a învățat singur, folosind un laptop vechi, și a dezvoltat abilități matematice impresionante.

Performanțe remarcabile

La doar 12 ani, Karlos poate rezolva exerciții complexe în fracțiuni de secundă. El realizează 200 de calcule diverse într-o jumătate de oră, o performanță greu de egalat chiar și de calculatoare avansate. Recent, Karlos s-a întors din Egipt cu titlul de campion la Campionatul Internațional Horus 10.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

De asemenea, a fost selectat ca finalist în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” ediția 2024 a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, fiind premiat cu o bursă de excelență.

Visuri și provocări

Karlos visează să devină specialist IT și să revoluționeze tehnologia globală.

„Atât îmi doresc eu, un curs de IT la care aș putea să învăț chestii multe și lucruri importante”, a spus el.

Însă, situația financiară precară îi limitează oportunitățile. Tatăl său lucrează ore suplimentare pentru a acoperi cheltuielile de bază.

„Lucrez și sâmbătă și duminică câteodată să pot acoperi cheltuielile. Facem și noi cheltuieli așa mai ieftin nu ne avântăm în chestii scumpe și nici el nu e pretențios”, a explicat tatăl.

O lecție de viață

Povestea lui Karlos este o lecție de perseverență și determinare. El demonstrează că geniul nu are nevoie de condiții luxoase, ci de muncă, credință și sprijin.

„Sunt foarte bucuros de rezultatele lui excepționale și sunt sigur ca pe viitor va fi una din valorile țării. Ce face mintea lui e excepțional”, a spus tatăl lui Karlos.

În ciuda greutăților, Karlos rămâne optimist și recunoscător. El apreciază fiecare oportunitate și sprijin primit.

„A fost de mare ajutor, fiecare bănuț m-a ajutat, mai ales cu fondurile, tata mi-a cumpărat papuci a cumpărat multă mâncare și chestii esențiale la un concurs în Bulgaria cred”.

De asemenea, un elev din Galați și-a uimit profesorii cu inteligența sa. Silviu Guțu, în vârstă de 11 ani, este elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, dar rezolvă probleme la matematică de clasa a VI-a. Mai mult, el a participat la concursuri și olimpiade alături de colegi mai mari, reușind performanțe incredibile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.RO
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața
Tvmania.ro
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața

Alte știri

Șeful CFR, surprins cu un ceas Patek Philippe de 100.000 de euro, a dezvăluit cât a plătit, de fapt, pentru „ceasul de lux”
Știri România 13:58
Șeful CFR, surprins cu un ceas Patek Philippe de 100.000 de euro, a dezvăluit cât a plătit, de fapt, pentru „ceasul de lux”
Doi români au fost arestați când se plimbau cu barca lângă o insulă cu 10.000 de soldați pe ea, în Grecia: „Spionaj”
Știri România 13:23
Doi români au fost arestați când se plimbau cu barca lângă o insulă cu 10.000 de soldați pe ea, în Grecia: „Spionaj”
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Ținutele lui Smiley, motiv de critică pentru fani: „Chiar te strică fusta aia”. Cum s-a îmbrăcat artistul când a fost naș la nunta lui Șerban Cazan
Stiri Mondene 13:49
Ținutele lui Smiley, motiv de critică pentru fani: „Chiar te strică fusta aia”. Cum s-a îmbrăcat artistul când a fost naș la nunta lui Șerban Cazan
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Stiri Mondene 13:44
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
TVMania.ro
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
ObservatorNews.ro
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.ro
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Mediafax.ro
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Cine este femeia ucisă de soț, în Giurgiu. Ela și-ar fi prevestit moartea: „Nu mă mai prinde 1 octombrie”
KanalD.ro
Cine este femeia ucisă de soț, în Giurgiu. Ela și-ar fi prevestit moartea: „Nu mă mai prinde 1 octombrie”

Politic

Ședință de criză la Cotroceni: PSD spune că Ilie Bolojan poate să demisioneze dacă nu renunță la concedierile masive din administrația locală. „Se poate și fără el”
LiveText
Politică 13:08
Ședință de criză la Cotroceni: PSD spune că Ilie Bolojan poate să demisioneze dacă nu renunță la concedierile masive din administrația locală. „Se poate și fără el”
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea