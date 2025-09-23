Băiatul locuiește într-o garsonieră modestă

Karlos locuiește într-o garsonieră modestă, dar abilitățile sale matematice sunt extraordinare.

„Matematica pentru mine înseamnă 75% din toată mintea mea. Când fac calcule, oamenii zic că e ceva nemaipomenit, fac unele calcule mai grele decât orice, fac calcule la viteza de 0.1 secunde”, a declarat Karlos.

O minte strălucitoare într-un mediu modest

Tatăl lui Karlos, Florin Zapodeanu, face sacrificii mari pentru fiul său. El lucrează ca taximetrist pentru a-i oferi lui Karlos tot ce are nevoie.

„Este un cadou de la Dumnezeu cred, e un copil excepțional, cred că am renunțat la orice privilegiu din viața de bărbat și mi-am dedicat viața și activitatea pentru educația lui”, a mărturisit tatăl.

Deși nu are resurse financiare pentru meditații sau școli private, tatăl i-a oferit lui Karlos dragoste și încredere.

Băiatul a învățat singur, folosind un laptop vechi, și a dezvoltat abilități matematice impresionante.

Performanțe remarcabile

La doar 12 ani, Karlos poate rezolva exerciții complexe în fracțiuni de secundă. El realizează 200 de calcule diverse într-o jumătate de oră, o performanță greu de egalat chiar și de calculatoare avansate. Recent, Karlos s-a întors din Egipt cu titlul de campion la Campionatul Internațional Horus 10.

De asemenea, a fost selectat ca finalist în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” ediția 2024 a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, fiind premiat cu o bursă de excelență.

Visuri și provocări

Karlos visează să devină specialist IT și să revoluționeze tehnologia globală.

„Atât îmi doresc eu, un curs de IT la care aș putea să învăț chestii multe și lucruri importante”, a spus el.

Însă, situația financiară precară îi limitează oportunitățile. Tatăl său lucrează ore suplimentare pentru a acoperi cheltuielile de bază.

„Lucrez și sâmbătă și duminică câteodată să pot acoperi cheltuielile. Facem și noi cheltuieli așa mai ieftin nu ne avântăm în chestii scumpe și nici el nu e pretențios”, a explicat tatăl.

O lecție de viață

Povestea lui Karlos este o lecție de perseverență și determinare. El demonstrează că geniul nu are nevoie de condiții luxoase, ci de muncă, credință și sprijin.

„Sunt foarte bucuros de rezultatele lui excepționale și sunt sigur ca pe viitor va fi una din valorile țării. Ce face mintea lui e excepțional”, a spus tatăl lui Karlos.

În ciuda greutăților, Karlos rămâne optimist și recunoscător. El apreciază fiecare oportunitate și sprijin primit.

„A fost de mare ajutor, fiecare bănuț m-a ajutat, mai ales cu fondurile, tata mi-a cumpărat papuci a cumpărat multă mâncare și chestii esențiale la un concurs în Bulgaria cred”.

De asemenea, un elev din Galați și-a uimit profesorii cu inteligența sa. Silviu Guțu, în vârstă de 11 ani, este elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, dar rezolvă probleme la matematică de clasa a VI-a. Mai mult, el a participat la concursuri și olimpiade alături de colegi mai mari, reușind performanțe incredibile.



