De Florinela Iosip, Alexandra Nistoroiu,

Ana a acceptat să spună pentru Libertatea povestea ei, la persoana I, o mărturie despre cum supraviețuiești anilor de abuz și îți reconstruiești viața departe de tot ce e familiar.

Eram la grădiniță. Într-o dimineață, mama a plecat la cumpărături și m-a lăsat cu el. Luam micul dejun: pâine cu dulceață de căpșuni. Mă murdărisem pe gură și pe bluza de pijama. El s-a enervat: cum poți să te murdărești așa?

A pus apă clocotită în cadă și m-a scufundat acolo cu tot cu haine în apa fiartă. Când s-a întors mama, m-a găsit plângând în cadă.

Mama s-a supărat foarte tare. Atunci l-a dat afară din casă prima oară. I-a zis: “E un copil, cum poţi să-i faci aşa ceva?”.

Însă au rămas împreună.

Eu n-am ştiut niciodată că e tatăl meu vitreg, căci, în realitate, mă născusem cu aproape trei ani înainte să înceapă relația lor. Am presupus asta la un moment dat, după ce am găsit nişte hârtii prin casă. La 18 ani mi-a confirmat chiar el că nu e tatăl meu natural.

Mama și cu el fuseseră vecini într-un cartier din Iași. Tot timpul i-a plăcut de mama și a insistat să iasă împreună. Nu i-a păsat că avea un copil din altă căsătorie.

Recomandări România vs COVID-19: „Spălaţi-vă pe mâini!” în ţara cu 6 milioane de oameni fără apă

“Cum să-i dai unui copil de 5 ani un aruncător de grenade în mână?”

Lucra în armată, ca sergent, iar mai târziu ca sergent major, în unitatea “Lupii Negri”, cu care a plecat și în Afganistan.

Când eram mică, mama lucra foarte mult și nu avea cu cine să mă lase, așa că mai mergeam cu tata la unitate, care era foarte aproape de blocul unde locuiam noi.

Pentru un copil de 5 ani, să vezi şi să ţi se dea în mână un aruncător de grenade e un pic surprinzător și înfricoșător.

Bunicul meu era vânător şi nu mă lăsa să mă apropii de cutia în care ţinea arma de vânătoare. Şi tu îmi dai mie, un copil de 5 ani, să ţin un aruncător de grenade? Dar pe-atunci, nu eram speriată. Eram fascinată.

Dormea cu o macetă sub pat

În 1996, am început școala. El a plecat în Africa cu o misiune militară pentru șase luni. S-a întors schimbat, ca mai toți soldații care au fost acolo. A venit cu o macetă africană și dormea tot timpul cu ea sub pat sau lângă pat. Cam un an și jumătate a făcut asta. În tot acest timp, mama era la facultate și nu avea timp de mine, așa că stăteam la părinții ei, care locuiau chiar în blocul de vizavi.

Recomandări Cum păcălesc românii statul și pe ei. Cazul unei vasluience care îngrijea bătrâni în Italia

Somnul de după-amiază care s-a transformat în abuz sexual

M-am întors acasă prin clasa a treia, după ce a terminat mama facultatea. Vara, tata încă mă lua cu el la serviciu. Iar când mama nu era acasă, câteodată dormeam cu el la prânz.

Când aveam cam 11 ani, a început să mă pipăie, să-mi pună mâna pe sâni, pe fund, nu prin haine, direct pe piele.

N-am putut să-i spun mamei. I-am zis doar că nu vreau, când mai trebuie să dorm la prânz, să dorm lângă dânsul, ci vreau să dorm lângă dânsa mereu. Deja se întâmplase de vreo șase ori.

Mă pipăia și îmi zicea tot timpul că eu sunt doar a lui. Că tot corpul meu este doar al lui.

Eram semiadormită, dar simțeam că pune mâinile pe burtă, pe sâni, pe fund, iar la un moment dat m-am trezit cu mâna lui între picioarele mele și m-am speriat foarte tare.

Recomandări Apel dur și emoționant al unei doctorițe din Italia: „Sistemul medical e la un pas de colaps„

“Numai curvele se machiază”

Mă lua cu el prin baruri mizerabile încă de când aveam 8-9 ani. Pe stradă, îmi zicea că femeile se machiază ca să mascheze faptul că sunt într-o anumită perioadă a lunii. Că nu am voie să mă machiez pentru că numai curvele se machiază.

I-am mărturisit atunci că vreau să fac liceul militar, pentru fascinaţia pe care o aveam pentru arme. Mi-a răspuns că femeile care fac liceul militar vor să fie prostituatele unităţii.

Apoi, el a plecat la un curs cu americanii, în Pitești, care ținea un an. Asta în timp ce mama era în șomaj. A fost cumplit. Deși putea rămâne acolo, venea la Iași, în fiecare sfârșit de săptămână, să-și spele hainele. Și cheltuia toți banii: și pe ai lui, și pe-ai noștri, adică ajutorul de șomaj și alocația mea. Îi dădea pe țigări, băutură, transport. La vremea aceea, eu şi maică-mea am mâncat pâine cu margarină și ciuperci cât n-am mâncat toată viaţa.

“Toți tații sunt geloși pe prietenii fetelor lor”

Cu puțin timp înainte să intru în clasa a X-a, în 2005, el a plecat în Afganistan. Toți militarii care plecaseră înaintea lui trimiteau dulciuri de la soldații americani din Afganistan. Așa că eram fericită că pleacă, pentru că urma să-mi trimită dulciuri.

Tot în acea perioadă l-am cunoscut pe primul meu prieten. Și mama i-a spus despre băiat, prin telefon, după ce el ceruse să discute cu mine și nu eram acasă. Prima reacție a tatălui meu vitreg, când a vorbit apoi cu mine, a fost:

Cum adică ţi-ai făcut un prieten, ai cunoscut pe cineva? Că tu eşti doar a mea.

M-a blocat reacția lui. Ce voia să spună? Şi următoarea dată când am vorbit cu dânsul la telefon l-am întrebat:

-Ce-ai vrut să zici ultima oară?

-Lasă că vorbim când ajung acasă. Dar nu uita că toţi taţii sunt geloşi pe prietenii fetelor lor.

S-a întors din Afganistan în 2006, când eram în clasa a XI-a. Urla că o să mă ducă la medic, la ginecolog, să vadă dacă sunt virgină. Dar mama i-a zis să-și vadă de treaba lui. Apoi, tot timpul scandaluri, tot timpul ceartă, tot timpul zicea că trebuie să fiu la o anumită oră acasă. Nu-i convenea că am prieten.

În vara dinaintea ultimului an de liceu, îmi repeta mereu: “Băiatul ăsta profită de tine, nu vezi că umblă și cu altele?”. Mama îi spunea să mă lase în pace și mă trimitea foarte des la bunica mea.

“Trezește-te, că a venit vânătorul acasă”

Când eram într-a XII-a, maică-mea a avut mai multe probleme de sănătate. Tatăl meu vitreg a început să bea foarte mult și a venit de câteva ori acasă cu nasul spart.

Odată eram cu el pe stradă și l-a oprit un bărbat care i-a spus: “Dacă te mai apropii de soția mea, te omor. Ai femeie și copil acasă și tu te iei de soțiile altora!”. Nu știu dacă o înșela pe mama, dar se lega de femei de foarte multe ori când mergea prin baruri.

Altădată a venit acasă după miezul nopții, noi dormeam. A aprins lumina și a început să trântească tot prin casă: “Trezește-te, că a venit vânătorul în casă, trebuie să-mi faci de mâncare”.

Ilustrație: Alina Marinescu

Din cauza problemelor cu alcoolul, tot în acea perioadă, l-au dat afară din armată. Mergea în fiecare zi beat la serviciu.

O lovea pe mama cu pumnii în cap, să nu lase urme

A venit prima sesiune de facultate. Era o seară de iarnă. Eram în baie, făceam duș. Deodată aud iar scandal în casă. Cu părul ud am ieșit din baie să văd ce se întâmplă. El era călare pe mama, pe pat, și o bătea cu pumnii. M-am enervat și m-am dus la dânsul. L-am strâns de gât și i-am spus: “Dacă te mai apropii de mama, te omor”.

Era prima dată când îl vedeam lovind-o. Dar mama a spus să nu-mi fac griji. Mi-a mărturisit că nu era prima dată când dădea în ea. O bătea mereu cu pumnii în cap. Știam de la el că, în primele luni de armată, îi învață cum să lovească o persoană fără să lase urme. Locul în care e cel mai greu să lași urme e capul, craniul.

Pe mine mă lovise o singură dată, când eram în clasa a doua. N-am vrut să citesc cu voce tare lecția pentru școală. Mi-a făcut fundul negru-negru. A aflat bunică-mea, pentru că mă durea pur și simplu să mă așez pe scaun. Când a văzut în ce stare eram, a vorbit cu el. Nici până azi nu știu ce i-a zis, dar l-a liniștit. Nu a mai dat niciodată în mine.“

Odată i-am zis mamei să mergem la Poliție. A fost prima oară când am intrat într-o secție de poliție. Le-am zis polițiștilor: “Domnilor, ne amenință. E casa mamei mele. Nu faceți absolut nimic. Trebuie să murim ca să… ? Trebuie să ajungem la știrile de la ora 5 ca să faceți ceva?”, strigam la ei.

Ce vreți să facem?

În altă zi, sătule de abuzuri, am luat-o pe mama de mână. Eram amândouă în pijama. Am ieșit pe hol și am sunat la Poliție. În 15 minute au venit doi polițiști. Amândouă le-am spus că nu se mai poate sta cu el în aceeași casă. I-am rugat să îl ia și le-am explicat că ei sunt în procedură de divorț.

„Ce vreți să facem?”, ne-a spus unul dintre ei. Ne-a explicat că numai judecătorul poate decide să fie dat afară din casă, dar asta numai după ce se dă decizia de divorț.

Polițiștii ne-au întrebat dacă vrem să dăm declarații. Mama nu a vrut și nici pe mine nu m-a lăsat. M-am enervat foarte tare pe ea în acel moment. După ce au plecat polițiștii, am întrebat-o de ce n-a vrut. Mi-a explicat că nu are rost să-l enervăm și mai tare pe tata. “Mai dă-mi două luni, te rog, până se termină divorțul“, mi-a spus ea.

În seara aia am mers să scoatem și certificatul medico-legal pentru mama. I-a explicat medicului că documentul îi va folosi pentru a demonstra în instanță că a fost bătută. Medicul, care era bărbat, s-a uitat la ea și i-a spus: “Mai mult pierdeți bani și timp decât să vă ajute”. A fost șocant să mergi la medic și să ceri ajutorul, iar el să-ți spună că mai bine să nu faci hârtia asta. Mama l-a scos oricum.

Nimeni nu s-a băgat

Apoi, avocata mamei i-a cerut să aducă pe cineva în instanță ca martor să confirme că ea este bătută. Nimeni n-a vrut să se bage, niciun vecin, nicio rudă. Aș fi vrut să dau eu mărturie în fața judecătorului. Până la urmă eu stăteam cu ea în casă. Însă avocata mi-a spus că, pentru că sunt fiica ei, instanța va interpreta că eu voi declara mincinos împotriva tatălui meu vitreg.

Divorțul s-a încheiat în iunie 2010. În ziua când a venit decizia, tata era extraordinar de beat. A început să arunce cu obiecte prin casă. Refuza să ne dea cheia și să plece. Atunci mama mi-a zis să sun la poliție. Au venit tot doi polițiști. Eu și mama le-am explicat că nu vrea să plece, deși s-a dat decizia de divorț și i-am făcut toate bagajele.

Unul dintre ei a spus că este complicat să-l dăm afară, pentru că încă mai are domiciliul de aici în buletin. Am strigat la ei: “Trebuie să murim noi două ca să-l scoateți din casă?”. Același polițist mi-a spus: “Stai liniștită. Părinții tăi sigur se vor împăca!”.

Apoi, tata a început să-i la mișto pe polițiști. Le spunea cum el a fost în Afganistan, iar ei nu știu nimic și că sunt niște răpănoși în fața lui. Ambii polițiști s-au înroșit la față și l-au chemat afară. L-au luat la secția lor, unde l-au ținut în arest pentru o zi. De atunci a mai venit la ușa noastră doar într-o seară, în 2014, adică la patru ani de la divorț. A bătut puternic în ușă, dar mama nu i-a deschis. A țipat că sună la poliție. A fost ultima dată când a venit la noi acasă.

Asta se întâmpla la scurt timp după ce am plecat în Spania. Probabil că el și-a făcut curaj să vină, după ce a auzit că eu nu mai sunt în țară.

“Mâine nu o să mai ajungă pentru voi“

Într-o altă zi după cursuri, când eram la masă cu mama și mâncam borș, tata, întins pe pat, era iar pus pe scandal. S-a ridicat dintr-odată și a început să țipe că “facem gălăgie” când atingem farfuria cu lingura. A venit la masă și a turnat toată sarea din solniță în farfuriile noastre ca să nu mai putem mânca.

Eu m-am enervat. Sunt o fire foarte impulsivă. M-am ridicat de la masă și-am luat tigaia unde era felul doi de mâncare, o friptură de vită, de pe aragaz. I-am dat cu tigaia în cap. Carnea a căzut pe podea.

Tata a rămas șocat, nu se aștepta să reacționez așa. El era obișnuit cu mama, care nu îi zicea niciodată nimic. A început să ne amenințe. “Lasă că vedeți voi când o să vină noaptea. O să vedeți voi că mâine nu o să mai ajungă pentru voi”. A trebuit să ascundem cuțitele din casă.

“Singura lui preocupare de zi cu zi era să bea”

Când mama era la școală după-amiază, lucra ca profesoară la clase de seral, eu nu stăteam acasă. Îmi era frică să fiu doar eu cu el între patru pereți, și-atunci îmi petreceam restul zilei la bunica. La fel și mama. Dimineața nu stătea acasă. Se întorcea numai după-amiază, când veneam eu de la școală.

Ne era frică să dormim amândouă, când eram cu el în casă. Așa că făceam cu schimbul. Jumătate de noapte stăteam eu trează, jumătate de noapte stătea ea.

Mama l-a rugat să meargă la psiholog ca să-și rezolve problemele, dar singura lui preocupare de zi cu zi era să bea. După aia îi zicea ei: “Nu vezi cât ești de urâtă și de grasă? De ce nu ești ca mama mea? Mama mea știe să mă facă fericit. Tu nu știi. Nu ești bună de nimic!”.

Cu toate astea, mama a făcut tot posibilul să salveze căsnicia. Când eram în liceu, au mers la duhovnicul lor. Era un preot care lucra la Mitropolia din Iași și era cunoscut pentru că se ocupa de cuplurile cu probleme. Mama i-a spus preotului că este violent și că nu mai vrea să stea cu el în aceste condiții. Preotul, în loc să o sprijine pe mama, îi lua apărarea tatei. “Trebuie să-l înțelegi că de-abia s-a întors din Afganistan”. Dar discuția asta avea loc la trei ani după ce tata se întorsese.

“Nu este problema noastră”

De la toate loviturile, mama nu mai vede cu ochiul stâng deloc, care nu mai e albastru, cum era, ci aproape în totalitate negru.

Mama le spune tuturor că este de la un virus, dar nu e adevărat, e din cauza bătăilor. Dar oamenii cred ceea ce le spui. Niciodată nu vor să vadă ceea ce e cu adevărat.

Cea mai frumoasă amintire

Anul trecut, de ziua mea, tatăl meu vitreg mi-a trimis pe Facebook o fotografie. Era cu mine de când eram mică și mergeam cu el la aeroport. În ziua aia mă urcasem într-un planor și mi-a făcut poză. E una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am din copilărie. Nu i-am răspuns la mesaj. Eram foarte nervoasă. Aș fi vrut să-i răspund, dar m-am gândit că tăcerea e cea mai bună armă cu care mă pot apăra.

Epilogul dintr-un oraș iberic

Astăzi am 30 de ani și locuiesc în Vigo, un oraș din Spania, care se află aproape de granița cu Portugalia. Sunt într-o relație de nouă ani cu partenerul meu spaniol, Jose, și avem împreună un băiețel, Luca, de doi ani și jumătate.

Pe Jose l-am cunoscut în Iași pe 3 martie 2011, când eram în anul II de facultate. Am mers la o petrecere francofonă, unde erau mai mulți studenți Erasmus, printre care și el, care făcea doctoratul în Fizică. Eu purtam o cămașă albă și aveam o floare roșie în păr. El era în blugi și tricou negru și bocanci de biker. Unul dintre colegi mi-a atras atenția că Jose se tot uită lung la mine. Mi-am făcut curaj și l-am întrebat dacă vrea să danseze. El a zis “yes“ (da – n.r.).

Am petrecut toată noaptea. Nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. La câteva zile după, pe 8 martie, când este și Ziua Femeii, și ziua lui de naștere, am mers la restaurantul Traian și am mâncat.

Mi-a adus un buchet de crini și o carte de poezii de Oscar Wilde. Atunci mi-a spus că vrea să se întoarcă în Spania pentru că a primit un post de cercetător la Universitatea din Vigo.

Mai bine de doi ani am păstrat o relație la distanță. El venea în România și stătea o săptămână sau două ori mergeam eu la el de sărbători și în vacanța de vară. Am făcut așa până mi-am dat licența în iunie 2013. Două luni mai târziu, am plecat în Spania.

Am făcut un master de un an în domeniul protecției muncii, iar după m-am angajat la o companie ca tehnician de prevenire a accidentelor de muncă. Am grijă ca muncitorii să nu facă nici un accident de muncă, să folosească toate mijloacele de protecţie și fac planuri de prevenire a accidentelor. Ştiți că sunt foarte multe glume în ţară, că Dorel munceşte şi trei sunt atârnache, adică stau pe margine şi se uită? Eu sunt unul dintre ei.

Ca să vă dați seama cum e în Spania, acum o lună, când am ieșit din casă să cumpăr pâine, era o femeie în fața blocului care striga întruna: “Am să sun la poliție, Am să sun la poliție”. Bărbatul nu o bătea pe femeie, ci doar o ținea strâns de braț. Vecinii au sunat imediat la poliție, iar la nici două minute a venit mașina.

Aici, dacă o femeie strigă că sună la poliție, nici nu mai e nevoie să sune ea, că sună vecinii de îndată. Cum e la noi?

Țin minte că vecinul de deasupra își bătea nevasta așa de tare, când eram mică, încât uneori, la cum se auzea, aveai impresia că o dă cu capul de calorifer. Și niciodată tatăl meu vitreg nu ne-a lăsat să chemăm poliția. Eu ziceam: dacă o omoară? “Nu este problema noastră”, îmi răspundea el.

Și uite așa îți dai seama când cineva este violent, pentru că nu ia nicio măsură când altcineva este violent.

*Numele victimei a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea.

Ilustrații: Alina Marinescu

GSP.RO Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu. Cand a iesit din sediul PCR, il astepta: „«Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2020. Berbecii au parte de o zi deosebit de agreabilă