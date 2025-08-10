Trinity College, înființată în 1592

Din vara anului 2023 Andreea este cercetătoare la Trinity Biomedical Sciences Institute din cadrul Trinity College. Libertatea a vorbit cu Andreea despre performanțele ei de până acum, despre cum este la Trinity College ca student și cercetător, despre viitorul biologiei moleculare și despre cât va mai dura până când vor fi remedii pentru cele mai multe boli foarte grave.

Înființată în 1592, Trinity College a dat de-a lungul anilor numeroși absolvenți celebri pe tot globul, inclusiv patru laureați ai Premiului Nobel, printre care se numără și dramaturgul Samuel Beckett. Printre absolvenții Trinity College se numără și faimoșii scriitori Bram Stoker, Jonathan Swift și Oscar Wilde.

Vedere aeriană a campusului Trinity College! Foto: TBT Facebook

De ce o captivează biologia

Cea mai mare pasiune a tinerei cercetătoare este biologia. Andreea a participat de trei ori la olimpiada națională de biologie și a explicat pentru Libertatea cum s-a născut pasiunea sa pe termen nelimitat pentru biologie și ce o captivează cel mai mult legat de biologie.

De când era mică, Andreea mărturisește că a avut o curiozitate greu de temperat și, crescând, n-am încetat niciodată să își pună întrebări. Cu o inspirație nemărginită de la mama sa, care i-a fost profesor de biologie pe parcursul liceului și mentor pe tot parcursul carierei sale, Andreea Atanasescu a devenit ireversibil fascinată de cum funcționează organismul când s-a confruntat cu prima lecție de anatomie în gimnaziu.

„Tot atunci am avut parte și de prima calificare la olimpiada națională – prima dată când am simțit că „mi-am găsit rostul”. Fascinată de mecanisme complexe și patologii, am continuat să mă îndrăgostesc de alte ramuri ale biologiei, iar când am făcut cunoștință cu biologia moleculară în liceu, am știut că nu mai e cale de întoarcere.

Am avut oportunitatea de a participa din nou la olimpiada națională și de a susține proba de selecție pentru lotul lărgit al olimpiadei internaționale – o experiență cu adevărat copleșitoare în cel mai frumos mod posibil. Cât despre ce mă captivează legat de biologie… nu cred că știu de unde să încep.

Complexitatea, interconectarea, multidisciplinaritatea – în ansamblu, abilitatea acestui domeniu de a crea o punte între microscopic și macroscopic, teoretic și practic, științific și filozofic, de a sintetiza și analiza deopotrivă lumea vie”, povestește Andreea.

După absolvirea Colegiului Național I.C. „Brătianu”, tânăra eminentă a ales să își urmeze inima și să studieze Științe Biologice și Biomedicale la Trinity College, în Dublin.

Andreea Atanasescu la absolvirea Trinity College. Foto: arhivă personală

Cum se face repartizarea studenților la Trinity College

Andreea povestește că cel mai mult a frapat-o de când a început să studieze în Irlanda nivelul de susținere pe care l-am primit în toți acești ani.

„În viață, totul este despre oameni – oricât ești de bun la ceea ce faci, nu poți face lucrurile singur. E un lucru pe care l-am învățat încă din liceu, unde am avut, de asemenea, norocul de a fi înconjurată de cadre didactice remarcabile care au crezut în mine și în potențialul meu.

Susținerea necontenită a familiei e ancora mea în orice moment, însă sprijinul unui străin e un act de bunătate pe care niciodată nu îl voi lua de bun. Într-o comunitate propice, în care valorile și ambițiile îți sunt împărtășite, poți face lucruri cu adevărat magice.

Așadar, Prof. Cliona OFarrelly și Prof. Lydia Lynch – cele două forțe ale naturii ale căror entuziasm, perseverență și viziune extinsă asupra cercetării științifice au transformat o tânără studentă cu visuri mari și o pasiune fără limite, într-un tânăr cercetător cu visuri și mai mari și cu toate instrumentele necesare pentru a le face să devină realitate – trebuie să fie cea mai frumoasă întâlnire neprevăzută pe care am avut-o în cadrul Trinity College Dublin, și una pentru care voi fi mereu recunoscătoare”, mărturisește Andreea.

Legat de procesul de aplicare la Trinity Colleg, este vorba de un sistem bazat pe note transformate în puncte, opțiuni personale și un număr de locuri disponibile la fiecare program. Practic, repartizarea studenților se face în funcție de ordinea preferințelor în alegerea programului și de notele obținute la examenul de bacalaureat și pe perioada liceului. Central Applications Office, hub-ul responsabil de procesul de aplicare la universitățile din Irlanda, are un principiu foarte asemănător sistemului nostru de aplicare la liceu, în România.

„Biologia a fost întotdeauna o extensie a mea într-un fel sau altul”

Andreea a explicat pentru Libertatea și de ce a fost pentru ea prima și singura opțiune programul de Științe Biologice și Biomedicale.

„Când îmi pun ceva în minte, nu prea am obiceiul să renunț până nu reușesc că fac lucrurile să se întâmple. Puteți să o numiți încăpățânare, mie îmi place să o numesc tenacitate. Întotdeauna am știut că îmi doresc viața din spatele halatului de laborator, oportunitatea de a contribui activ la procesul de descoperire.

Biologia a fost întotdeauna o extensie a mea într-un fel sau altul, așadar drumul meu profesional a fost destul de evident de la o vârstă destul de fragedă. Nu a existat un plan B, pentru că nu mi-am dorit să fac nimic altceva. Toată energia mea a fost îndreptată către pașii necesari pentru a face planul A să se întâmple și… s-a întâmplat”, spune Andreea.

Legat de sistemul educațional de la Trinity College, acesta e destul de diferit de cel din România – de la structura anului universitar, la curriculum, la sistemul de notare. Așteptările sunt mari, iar atunci și efortul studenților este pe măsură. Gândire critică, independentă, multă lectură suplimentară, explicații detaliate în examene de tip eseu – sunt doar câteva dintre cerințele pentru absolvirea cu first class honours (i.e., cea mai înaltă distincție în sistemul universitar de notare irlandez).

Andreea Atanasescu la prezentarea lucrării de licență la Trinity College. Foto: arhiva personală

A avut cele mai mari note la Trinity College

„Să reușesc să termin prima din clasă e una dintre cele mai mari realizări ale mele, însă recunosc că mi-a luat destul de mult să mă acomodez cu sistemul – în special cu cel de notare – și să îmi depășesc incertitudinile. E foarte ușor să simți că nu ești suficient de bun când vii dintr-un mediu în care lucrurile se fac altfel și îți dorești să îți păstrezi performanțele academice”, precizează Andreea

Cât despre interacțiunea cu profesorii, depinde mult de tipul de program și de nivelul de studiu – cu cât cursul e mai mare, cu atât interacțiunea e mai limitată. Cursul de Științe Biomedicale durează patru ani și începe cu o clasă de peste 250 de studenți. Primii doi ani sunt comuni, iar cursurile din această perioadă includ chimie, fizică, matematică și biologie generală – atât vegetală, cât și animală. Ultimii doi ani sunt cei de specializare, în care studenții se separă pe disciplinele de interes.

„Pentru mine aceasta a fost imunologia, pentru alții pot fi genetica, botanica, științele de mediu, microbiologia, neuroștiințele, fiziologia și așa mai departe. În momentul în care am început specializarea, clasa s-a redus la un număr de douăzeci de studenți. Dacă în primii doi ani de facultate abia am reușit să vorbesc cu doi-trei profesori, în anii de specializare îi cunoșteam personal pe toți cei care susțineau cursuri și îi întâlneam frecvent la tutoriale.

Majoritatea sunt incredibil de deschiși, de prietenoși și de dornici să-și împărtășească sfaturile și experiența. Nu mi-a luat mult să înțeleg de ce se spune că dacă lași un om de știință să vorbească despre ceea ce face, ai nevoie de răbdare…”, explică Andreea Atanasescu.

Din vara lui 2023, Andreea lucrează că cercetătoare la Institutul de Științe Biomedicale de la Trinity College. Programul său diferă de la o zi la alta, dar în general presupune serii de experimente, analiză de date și întâlniri cu colaboratori.

„Lucrăm îndeaproape cu spitale și centre de cercetare de la nivel național, de unde primim probe și specimene pentru studii, pe care mai apoi le procesăm în institut. Prin aceste colaborări cu echipe medicale avem acces la date clinice, care ne permit să facem corelații cu simptomatologia și prognosticul pacienților. Un astfel de proces evoluează mereu, implică o echipă formată din mulți oameni și schimburi constante de idei.

E un loc magic pentru mine, e foarte ușor să mă fure peisajul și să rămân la serviciu și până la nouă-zece seara. Nu e un lucru mic să te trezești în fiecare dimineață și să îți trăiești visul – sunt foarte norocoasă. Întotdeauna mi-am urmat inima acolo unde m-am simțitit împlinită – intenționez să fac același lucru și în viitor”, adaugă Andreea, care mai precizează că cel mai mult este pasionată de imunologie.

Andreea Atanasescu în laboratoul Trinity College. Foto: arhiva personală

Motive de optimism privind viitorul tratării cancerului

În opinia Andreei, biologia moleculară se află în pragul unor progrese transformatoare, puternic dirijate de inovații tehnologice și integrare multi-disciplinară. Biologie sintetică, epigenetică, multi-omică unicelulară, inteligență artificială și machine learning – sunt doar câteva arii care au potențialul de a modela viitorul acestui domeniu.

„De asemenea, vorbim despre o dezvoltare constantă a conceptului de „medicină de precizie” sau, altfel spus, adaptarea îngrijirilor medicale și a tratamentelor în funcție de caracteristicile genetice, biologice și moleculare unice ale fiecărui individ, spre deosebire de noțiunea de tratament standard pentru toți pacienții.

Observăm necesitatea acestui concept prin apariția progresivă a noi termeni de clasificare în lumea medicală – un exemplu e conceptul de „imunoscor”, care a fost introdus în 2009 ca marker prognostic pentru cancerul colorectal, bazat pe gradul de infiltrare a celulelor imune în interiorul și în jurul zonei tumorale, care reprezintă un determinant puternic în răspunsul la diverse tipuri de tratamente.

De atunci, validarea conceptului în alte tipuri de cancer a contribuit la stratificarea și îmbunătățirea acurateții prognosticului și la dezvoltarea terapiilor combinate în numeroase afecțiuni maligne. E un domeniu în plină evoluție”, precizează tânăra cercetătoare.

Andreea Atanasescu mai spune că, deși este dificil să prezicem termenele exacte, este foarte posibil să vedem progrese semnificative în următoarele câteva decenii privind tratarea cancerului.

„Durata de viață a persoanelor care trăiesc cu boli incurabile a fost prelungită în ultimii ani și acest lucru continuă să se întâmple, chiar în fața ochilor noștri. În încercarea și din dorința naturală de a vindeca, nu trebuie să uităm să recunoaștem progresul care se face zi de zi, și cu ce rapiditate – simptomele care sunt ameliorate, biomarkerii care sunt identificați, căile de semnalizare celulară care sunt caracterizate – atât în condiții homeostatice, cât și în condiții patologice – calitatea vieții care este îmbunătățită.

Așadar, doar bazându-ne pe ritmul în care se fac astăzi descoperirile științifice, cred că viitorul este unul promițător, cu potențialul de descoperiri transformatoare care ar putea îmbunătăți dramatic prognosticul și tratamentul multor afecțiuni dificile în prezent”, a mai declarat Andreea Atanasescu pentru Libertatea.

