Polițista a ales să nu ignore instinctul cățelușului ei, care lătra într-un fel anume, cum nu o mai făcuse vreodată. Când a ajuns pe holul blocului, Violeta a știut că ceva grav se întâmplase, iar Nero nu făcuse altceva decât să-i transmită mesajul, așa cum a putut el.

Coșmarul de pe scara blocului

Toată această întâmplare s-a petrecut luni, pe 6 octombrie, aproape de miezul nopții, într-un bloc din orașul prahovean Mizil. Polițista se afla în apartamentul ei și se pregătea să meargă la culcare. A fost alertată însă de comportamentul câinelui său care devenise brusc agitat, lătra într-un fel aparte și alerga aparent haotic de la ușa dormitorului la ușa apartamentului.

„Lătra total diferit, foarte tare, agitat, cum nu o mai făcuse până atunci. Parcă voia să mă anunțe ceva, să-mi transmită ceva. Și într-adevăr am ieșit din dormitor, m-am uitat pe vizor, am văzut lumină la etajul al doilea, am deschis ușa și mi-am dat seama că acolo se întâmplă ceva, pentru că am auzit țipetele părinților. Nu știu cum am sărit, de la etajul 4 la etajul 2, peste scări, desculță, în pijamale. Voiam să ajung să văd ce se întâmplă și, într-adevăr, am văzut imaginea mamei, care era cu bebelușul în brațe. Mi l-a împins, mi l-a dat în palmele mele și a spus, «vă rog, salvați-l, salvați-l, că nu mai respiră»”, a povestit, pentru ziarul Libertatea, Violeta Țică.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Recomandări
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Violeta și câinele Nero
Violeta și câinele Nero

Întrebarea salvatoare

Cu o putere de concentrare de care nu mulți pot da dovadă în astfel de momente limită, Violeta a luat bebelușul în brațe și a început manevrele de resuscitare. Să readuci la viață un bebeluș plăpând, de doar o lună, nu e lucru la îndemâna oricui. Este o tehnică specială, gesturile trebuie să fie ferme, corecte, dar în același timp făcute cu delicatețe. Coincidență sau nu, Violeta urmase recent cursurile de prim ajutor organizate la sediul inspectoratului de poliție.

„Am avut șansa să urmez un curs de prim-ajutor aici, în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu doar două luni în urmă. La momentul în care eu am urmat aceste cursuri, chiar eu am solicitat explicații și am pus întrebarea asta, cum poți să salvezi un bebeluș dacă se îneacă? Nu știu de ce, pentru că eu am un copil în vârstă de 18 ani. Am fost singura din toată clasa care am întrebat asta care am cerut explicații despre aceste manevre”, spune Violeta Țică.

A învățat să salveze bebeluși pe un manechin

Cu instructajul recent făcut, polițista a luat bebelușul în mâna dreaptă, la așezat cu fața în jos pe antebrațul drept, cu capul ușor aplecat și a început să-l lovească ușor pe spate, așa cum învățase în urmă cu două luni pe un manechin.

„La un moment dat am aplicat mai mult capul către genunchii mei, tocmai ca să expectoreze și așa s-a întâmplat. Secundele sunt ore în astfel de situații. Pentru mine a fost… a fost… mi s-a părut o eternitate în momentul acela. Tocmai de asta spun acum, chiar am avut o stăpânire de sine incredibilă. Credința. Nici nu voiam să cred că nu o să reușesc. Adică eu m-am dus convinsă și știam că trebuie să-și revină. Nici nu voiam să concept că va fi altfel. 

Chiar la un moment dat a coborât și fata mea din casă, pentru că a văzut că nu mă mai întorc și și-a dat seama că se întâmplase ceva grav. A coborât și ea în pijamale. Și chiar văzându-mă un ipostaza aia, ea săraca chiar m-a întrebat: «Mami, e mort? Mami e mort?» Și zic «nu mami, nu!», chiar am strigat așa, «nu mami, nu, nu e, își revine acum, o să vezi».  

Mămica bebelușului, săracă, stătea departe de noi, se ruga și țipa și o vedeam cum implora să-i ajut bebelușul. Tăticul ieșise afară în stradă ca să se uite de SMURD și se uita prin geamul de la casa scării să vadă dacă și-a revenit copilul”, își amintește Violeta.

Fără medici de gardă

În momentul în care a simțit saliva caldă în palmă și a auzit în același timp un ușor scâncet și-a dat seama că manevrele ei au fost de folos. Copilul și-a revenit, a început să respire și apoi să plângă sănătos.

„Abia atunci când a început să aibă reacție și să scâncească îi spuneam: «hai, hai, vorbește cu noi, ceartă-ne». Și într-adevăr a început să plângă. Și acum, când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng. Și am strigat la ei, la părinți, și le-am spus, gata, și-a revenit, gata, nu vă mai panicați că și-a revenit”, mărturisește polițista.

Teribila aventură a celor doi părinți n-avea să se oprească aici. Ambulanța SMURD, sosită la fața locului, a preluat micul pacient însoțit doar de mamă. Prima oprire a fost la policlinica din Mizil unde nu era niciun medic de gardă. Doar niște asistente care au recomandat echipajului să meargă la Ploiești, la spitalul de pediatrie unde a și fost internat.

„M-am dus și eu după ambulanță, pentru că tatăl nu avea mașină și nu fusese loc și pentru el în ambulanță. Așa, în pijamale și adidași am condus până la Ploiești să mă conving că băiețelul este bine. A rămas internat trei zile, i s-au făcut toate analizele, iar rezultatele sunt foarte bune”, explică Violeta Țică.

A treisprezecea oară a fost cu noroc

Violeta este cu adevărat un personaj. A dat examen de admitere în poliție de 13 ori. Ultima dată a demisionat de la banca unde lucra, a intrat în șomaj doar să poată avea suficient de mult timp să învețe materia de examen. A fost singura femeie care a reușit să treacă de testarea psihologică, un examen complicat care durează patru ore la care se adaugă interviul. A concurat alături de alți 14 candidați pentru postul de administrator de rețea, organizat de Poliția Română pentru candidați din sursă externă.

„Am dat la o parte 13 candidați. La acel moment am fost singura femeie din țară care ocupam acest post în poliție. Momentul ăsta s-a întâmplat după ce tatăl meu a decedat. Am rămas în șomaj, lucram la bancă înainte să intru la poliție în anul acela. A fost un moment foarte greu în viața mea, o cumpănă pentru mine și pentru familia mea, pierderea tatălui meu, o tragedie care m-a marcat foarte mult. Tocmai în acea perioadă m-am pregătit să încerc din nou să intru la poliție. Vă dați seama că toată lumea mă considera nebună, nimeni nu s-a așteptat să intru la un examen organizat pentru sursa externă, dar familia mea m-a susținut”, mărturisește Violeta.

Coincidențele care au dus la salvarea unui copil

Este agent de poliție de opt ani. Nu a rămas administrator de rețea. A tras-o ideea de muncă de teren și s-a îndreptat către noua structură înființată nu cu mult timp în urmă: Poliția animalelor. Așa l-a întâlnit pe Nero, câinele care avea să o ajute trei ani mai târziu să salveze viața unui copil nou născut.

„Chiar în momentul în care lucram la biroul pentru protecție a animalelor, l-am salvat și pe Nero și l-am luat acasă. Pentru că era mic și necăjit, frații lui îl mușcau. Mi-a fost milă de el și pur și simplu l-am băgat în mașină și l-am dus acasă. Este un câine maidanez, dar este foarte frumos, și foarte deștept, cum ați văzut. 

Violeta l-a întâlnit pe Nero când lucra la Poliția Animalelor
Violeta l-a întâlnit pe Nero când lucra la Poliția Animalelor

Cu el am o conexiune aparte pentru că este foarte recunoscător pentru că l-am salvat. Eu toată viața mea am avut câini în casă. Părinții mei mereu mi-au dus câini. Doar că Nero are un stil aparte de a mă îmbrățișa. Cum mă vede că vin acasă, mă ia în brațe, pur și simplu pune lăbuțele pe mine și până nu își face el numărul lui să mă iubească, nu se liniștește. Este un câine inteligent și special”, spune Violeta.

Tot acest șir de evenimente din viața polițistei, acceptarea în Ministerul de Interne, după îndelungi insistențe, întâlnirea cu Nero, cursurile de prim-ajutor și chiar recenta mutare a celor doi tineri părinți în blocul din Mizil unde locuiește Violeta, pare că au avut un scop, salvarea bebelușului care n-ar mai fi rezistat până la sosirea ambulanței.

violeta țică2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan, prima reacție după explozia produsă în blocul din Rahova. Ce a cerut șeful statului după 11 ore

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Avantaje.ro
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

O firmă de arhitectură oferă gratuit proiecte de casă pentru familiile rămase fără locuință în explozia din Rahova. Cât costă un astfel de proiect
Știri România 08:29
O firmă de arhitectură oferă gratuit proiecte de casă pentru familiile rămase fără locuință în explozia din Rahova. Cât costă un astfel de proiect
Unul dintre cei mai în vârstă medici de familie din România se pensionează: „Toți vor la oraș, la asfalt, la civilizație”. Peste 600.000 de români nu beneficiază de asistență medicală primară
Exclusiv
Știri România 07:00
Unul dintre cei mai în vârstă medici de familie din România se pensionează: „Toți vor la oraș, la asfalt, la civilizație”. Peste 600.000 de români nu beneficiază de asistență medicală primară
Parteneri
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Adevarul.ro
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Daniel Nuță, actorul din serialul „Groapa”, s-a despărțit de iubită după 4 ani de relație. „Am cunoscut pe cineva”
Stiri Mondene 10:01
Daniel Nuță, actorul din serialul „Groapa”, s-a despărțit de iubită după 4 ani de relație. „Am cunoscut pe cineva”
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Stiri Mondene 09:16
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Parteneri
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Mediafax.ro
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
KanalD.ro
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui

Politic

Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali
Fanatik.ro
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift