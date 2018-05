Dimensiunea și structura grupurilor de crimă organizată implicate în exploatarea sexuală variază, la fel ca tacticile pe care le folosesc, dar ceea ce leagă aceste grupuri este obiectivul lor de a obține bani de la bărbații care sunt dispuși să plătească pentru a întreține relații sexuale cu femei.

Cel mai frecvent mod de recrutare a clienților este prin intermediul anunțurilor postate pe site-urile de profil. Profilurile realizate sunt întreținute de altcineva decât de fetele care prestează serviciile sexuale. În unele cazuri sunt angajați chiar experți în SEO care să aibă grijă ca anunțurile să apară pe primele pagini ale site-urilor și astfel să fie văzute de cât mai mulți clienți. De asemenea în multe cazuri fotografiile folosite nu sunt cele ale femeilor pe care le găsesc clienții atunci când ajung la locul întâlnirii.

Cum ajung româncele să se prostitueze în Marea Britanie

În ceea ce privește femeile exploatate, acestea sunt în general recrutate din România, duse în Marea Britanie sub diferite pretexte, iar acolo obligate prin forță sau șantaj emoțional să își vândă trupul în bordeluri.

Modelul de recrutare ”iubitul” a apărut cel mai frecvent în rapoartele anchetatorilor. Această tactică implică un bărbat care stabilește o relație intimă cu o fată sau o femeie cu intenția specifică de a o exploata ulterior în comerțul sexual.

De exemplu poliția din West Yorkshire a identificat o grupare de crimă organizată în liderul avea ca principală sarcină recrutarea de femei pe site-ul de social media numit” Badoo”. Aici începea discuții cu diferite femei, trecea apoi la Skype, iar aici le promitea locuri de muncă în Marea Britanie. Le cumpăra victimelor bilete de avion, le aștepta în aeroport și le ducea la domiciliul său. Aici victimelor li se spunea că locul de muncă pentru care au fost chemate nu mai este valabil și erau duse la bordel pentru a munci (în general saloane de masaj din Leeds și Sheffield). Banii pe care îi făceau femeile le erau luați și primeau o sumă modestă.

”La început era foarte prietenos, dar după ce am ajuns în Anglia a început să mă abuzeze fizic. Mă bătea de multe ori pentru că nu îi aduceam destui bani. După un timp bătăile au devenit obișnuință … Chiar dacă clienții nu m-au abuzat fizic, m-am simțit abuzată pentru că am fost forțat să fac sex cu ei chiar și atunci când nu am vrut asta. Uneori era dureros. După un timp, m-am simțit dezgustat de ceea ce făceam și voiam să mă opresc, dar el dorea mai mulți bani și m-a forțat să continui. Am fost speriată pentru că m-a amenințat că-i va face rău mamei mele”, a povestit una dintre victimele unei grupări condamnate în 2017.

Odată ce femeile erau recrutate și se aflau sub influența proxeneților aceștia exercitau un control permanent asupra lor prin violență sexuală și fizică, amenințări, sau șantaj. Româncele erau supravegheate permanent, monitorizate și izolate pentru a nu putea face nicio mișcare.

Elizabeth Flint, un expert în comunicarea cu martorii în domeniul traficului de ființe umane și al sclaviei moderne, a cărei activitate implică evaluarea, consilierea, intervievarea și sprijinirea femeilor traficate în Marea Britanie pentru exploatare sexuală, a povestit că ”Nu am întâlnit niciodată o victimă a exploatării sexuale care să nu se fi confruntat cu amenințări și șantaj atunci când a dorit să facă dezvăluiri anchetatorilor”. Potrivit acesteia, multe dintre victime ajung să colaboreze cu proxeneții și să-i apere pe aceștia atunci când polițiștii fac descinderi sau vizite la bordeluri.

Maria, modelul de prostituată româncă

Un astfel de caz este cel prezentat în raport sub numele de ”Maria”. În 2015, poliția a identificat un grup de crimă organizată care operează bordeluri în Blackburn și Burnley. Când ofițerii au mers să-i aresteze pe proxeneți l-au descoperit, în interiorul bordelului Burnley, pe unul dintre liderii grupării, un român pe nume Gabriel Răzvan Ursu, alături de o femeie pe nume Maria.

Aceasta le-a spus inițial ofițerilor de poliție că era soția lui Ursu și că nu avea nevoie de ajutor. Dar înainte de a fi descoperită în Burnley, Maria a mai ajuns în atenția poliției și înainte, în timpul unui alt raid în bordelurile controlate de români în East England. Și atunci ea spusese că este într-o relație cu unul dintre proxeneți.

De această dată, însă, după ce a fost informată că Ursu fusese arestat, Maria a început să le dezvăluie oamenilor legii ce i s-a întâmplat de fapt.

Sion Hall, fost inspector șef la Lancashire Constabulary, care conducea operațiunea care a descoperit organizația lui Ursu povestește că ”I-am arătat Mariei o hartă a Regatului Unit și am întrebat-o dacă are idee unde era. Habar nu avea”.

Maria, născută în România, a fost înșelată de un unchi al ei și determinată să se prostitueze. Acesta a vândut-o însă mai departe și de-a lungul timpului a fost traficată de-a lungul Europei. ”Ne-a povestit că odată chiar a fost martoră la tranzacția dintre proxeneții care o dețineau și alții cărora le-a fost vândură și nu a avut nici un cuvânt de spus”, mai povestește Hall. Maria a fost în cele din urmă dusă în Marea Britanie de Ursu și exploatată în bordeluri din mai multe orașe.

Ce li se cerea prostituatelor să facă în bordelurile britanice

În raportul comisiei britanice sunt prezentate mai multe stenograme ale unor convorbiri telefonice dintre proxeneți sau prostituate și cei care le obligau să întrețină relații sexuale. De asemenea, au fost publicate și o serie de mesaje trimise de clienți în care cer anumite servicii.

Iată câteva dintre aceste mesaje:

”Suntem patru. Este ok?”

”Mă lași să filmez?”

”Sunt îngrijorat de pierderea banilor. Dacă nu termin”

”Poți să te joci de-a mama și tata”

”Vreau să te am. Dar mă îngrijorează că nu arăți ca în imagine”

”Te superi dacă cel mai bun prieten al nostru ni se va alătura?”

”2oo de lire sterline pentru 2 ore fără prezervativ?”

”Faci anal și pe la spate?”

”Cât costă să vii tu și o prietenă la trei persoane timp de 30 de minute”.

”Voi rezerva acum hotelul și îți voi trimite confirmarea rezervării. Soția mea este plecată la o întâlnire atunci și vreau să te iau toată noaptea dacă pozele sunt reale”

”Stai toată ora sau pleci când am terminat?”

