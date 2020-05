De Alin Petrică,

Spania a ridicat, la începutul acestei săptâmâni, cele mai multe dintre restricțiile impuse de pandemie. Magazinele, restaurantele terasele s-au umplut, dar proprietarii localurilor și, în general, deținătorii de mici afaceri, nu sunt liniștiți.

Primul indiciu că restricțiile s-au ridicat este lipsa locurilor de parcare. Ca înainte de COVID-19, în zona centrală a Castellon-ului nu găsești nici un loc unde să îți pui mașina. Dar acest lucru poate fi pozitiv pentru cineva care vrea să afle care este pulsul orașului după ieșirea din izolare.

În Castellon, ca și în celelalte localități mai mari din Peninsula Iberică, sunt mulți români care dețin restaurante.

Aurelia Zamfir e în Spania de 9 ani. Ca majoritatea celorlalți, primii ani a lucrat ca barman și ospătar pentru spanioli. Acum trei ani a folosit experiența acumulată și a deschis propriul restaurant. De obicei are 6 mese înăuntru și 8 afară. Acum are voie doar jumătate din mesele de afară. Adică patru.

Aurelia Zamfir vorbește despre cheltuielile cu chiria, utilitățile și taxele către stat. Spune că a plătit acești bani fără întrerupere, chiar dacă a avut închis obligatoriu timp mai bine de două luni.

Românca lucrează de obicei cu două angajate, tot din România, care o ajută la bar sau la servit la mese. Din 14 martie ele sunt stau acasă și primesc de la stat 75% din salariu. Legal, poate prelungi șomajul tehnic până în 30 iunie. Atunci va trebui să ia o decizie – ori le cheamă înapoi, ori le încheie contractul. “Depinde mult de cât voi vinde. Deocamdată, patru mese pot să fac singură, chiar dacă a fost o zi nesperat de bună”.

În cele 20 de minute cât am stat de vorbă, am numărat 20 de clienți.

Dar nu numai restaurante au românii din Castellon. Pe aceeași stradă cu Aurelia Zamfir este o librărie. Alina Ciobanu este de 13 ani în Spania și de 9 ani deține una dintre cele mai cunoscute librării din oraș.

Povestea ei este un pic diferită, pentru că “papetăria” a fost printre activitățile esențiale. A avut deschis toată perioada. “Financiar, a fost o perioadă bună. Am vândut chiar mai mult decât de obicei”, spune Alina Ciobanu. Ea crede că sunt două motive pentru acest lucru. Primul, pentru că părinții au avut nevoie de o cantitate mai mare de hârtie, creioane, manuale și alte rechizite. Al doilea, pentru că oamenii au avut foarte puține locuri care să justifice interacțiunea socială, iar un magazin deschis, altul decât supermarketul, poate deveni ușor un loc de promenadă și schimbat câteva vorbe.

“Totuși, am luat luat din timp măsuri care să îmi protejeze businessul. Imediat după intrarea în starea de alertă am trimis în șomaj tehnic 2 angajați şi am accesat creditul ICO, cel care finanţează afacerile. Acum au o dobândă foarte mică, de sub 1%”.

Alina, proprietar de librărie