Luna trecută, pe rețelele de socializare a fost distribuită o înregistrare cu o scenă de luptă între ucraineni și ruși, în apropiere de Bahmut, filmată de camera de corp a unui soldat ucrainean.

Imaginile îl arată pe Zubarev, aflat într-o tranșee, la un post de observare, cum se luptă singur să respingă atacul copleșitor al rușilor care folosesc un transportor blindat. El a supraviețuit asaltului, alături de un camarad care, deși rănit, l-a aprovizionat permanent cu muniție.

A tras cu diferite tipuri de arme de calibru mic și a aruncat grenade în inamic, apoi a reușit să ceară, prin la radio, ajutor.

„Poate vi-l mai amintiți din clipul video publicat în februarie, când Ruslan Zubarev, militar în cadrul Brigăzii 92 Mecanizate, a fost implicat într-o luptă intensă în tranșee. El, ajutat de partenerul său, a eliminat patru invadatori și un transportor blindat”, a transmis armata ucraineană.

You may remember this video from February, when Ruslan Zubarev of the 92nd Mechanized Brigade took part in an intense trench battle. He and his partner eliminated four invaders and an armored personnel carrier.

Today, Ruslan was awarded the „Golden Cross” by @CinC_AFU pic.twitter.com/7zN2FXd2so