Potrivit unui reporter al canalului CTV din Canada, două persoane care se aflau în autobuzul cu presa din coloana premierului au fost și ele lovite cu pietre, dar nu au fost rănite.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



Pro-tip: Do not throw stones at Prime Ministerspic.twitter.com/xOpH7V3wJz