„Nu am auzit de aşa ceva şi ştiţi foarte bine că, în primul rând, CNCAV este în subordinea premierului, deci la mine nu a ajuns aşa ceva. Eu am văzut discuţii, discuţii foarte importante, de unde au ieşit comunicate şi soluţii. Acum, că oamenii discută şi mai au şi opinii diferite, până la urmă e normal să ai opinii diferite când încerci să faci un lucru bun. Eu am spus întotdeauna, dezbaterea este ceea ce am încurajat, dar nu are nicio atribuţie domnul ministru al sănătăţii dacă pleacă sau nu domnul Gheorghiţă. Deci, lucrurile sunt separate clar, nu are nicio legătură aici”, a declarat Florin Cîţu, marţi, la Europa FM, relatează Agerpres.



Reacția premierului Florin Cîțu vine în contextul în care ziarul Adevărul susține că relaţiile dintre şeful comitetului care se ocupă de campania de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, şi ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, ar fi din ce în ce mai reci.

Potrivit surselor publicației citate, Voiculescu ar fi dat semnale că medicul militar va fi lăsat să aibă un rol decorativ, în timp ce deciziile esenţiale vor fi mutate la oamenii noului şef de la Sănătate.



